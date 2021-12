Chennai Weather : तमिलनाडु पर एक बार फिर मौसम की मार पड़ी है। यहां गुरुवार की रात अचानक भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। चेन्‍नई में गुरुवार सुबह से शुक्रवार सुबह तक यानी बीते 24 घंटे में 24 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो राज्‍य के अन्‍य स्‍टेशनों की तुलना में सबसे अध‍िक है। उधर मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने नागपट्टम जिले के लिए रेड एलर्ट जारी किया है, जबकि तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू और चेन्नई समेत कई तटवर्ती जिलों में ऑरेंज एलर्ट जारी किया गया है। इसके पीछे चक्रवातीय स्थिति को वजह माना जा रहा है, जो धीरे-धीरे तट के करीब ईस्ट-वेस्ट दिशा में बढ़ रहा है।

Some districts including Chennai will get heavy to very heavy rainfall. We've issued a red alert for Nagapattinam and the rest of the coastal districts including Tiruvallur, Chennai are in the orange category for the next 2 days: Puviarasan, Director, MET Department, Chennai pic.twitter.com/jnpBbBJXaX

— ANI (@ANI) December 31, 2021