Uttarakhand Rainfall : उत्तराखंड में पिछले दो-तीन दिनों में हुई भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राज्य प्रशासन के मुताबिक बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक 24-25 लोगों की मौत हो चुकी है। नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर में एक दीवार गिरने से मलबे में 5 मजदूरों के शव मिले हैं, जबकि एक को सुरक्षित बचा लिया गया है। इस पहाड़ी प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है, और तमाम सड़कें पानी और मलबे से भर गई हैं। कई शहरों का संपर्क टूट गया है, पुल बह गये हैं और नदियां उफान पर हैं। स्थानीय लोगों के अलावा सैकड़ों टूरिस्ट भी जगह-जगह फंस गये हैं। प्रशासन लोगों को बचाने और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। पीएम मोदी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात करके हालात का जायजा लिया। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर बारिश से हुए नुकसान और हालात का जायजा लिया।

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami conducted aerial survey of areas affected due to heavy rainfall. He later reviewed the assessment of losses after reaching Rudraprayag.

Minister Dhan Singh Rawat and state's DGP Ashok Kumar also accompanied him. pic.twitter.com/IAKWGs29Nd

— ANI (@ANI) October 19, 2021