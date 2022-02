#HijabRow: कर्नाटक में चल रहे हिजाब मामले में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आप अपनी राय जाहिर की है। उन्‍होंने कहा है कि हिजाब को लेकर विवाद मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा में बाधा डालने की साजिश का हिस्सा है। आप कहीं भी कुछ भी पहनने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन जब आप किसी संगठन से जुड़ते हैं तो आपको उसके नियमों और उसके ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। यदि आप नियमों से सहमत नहीं हैं, तो आप किसी अन्य संस्थान में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरा सुझाव है कि छात्र कक्षाओं में वापस जाएं। हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कुरान में इस शब्द का 7 बार जिक्र किया गया है, लेकिन ड्रेस कोड के संदर्भ में नहीं।

दूसरी तरफ हिजाब मामले पर छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल का कहना है कि जिन्होंने इस मुद्दे को बढ़ाया उन्हें पता नहीं कि इसका हश्र क्या होगा। दोनों समुदायों के प्रमुख लोगों को बैठकर इसे सुलझा लेना चाहिए था। भारत जैसे देश जहां हर जाति-धर्म के लोग है उन्हें आश्रय दिया गया,आज उनके ही साथ हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, मुंबई ने कहा कि हिजाब हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए रोज़गार का मुद्दा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार का काम है युवाओं को रोज़गार देना। भाजपा चुनाव के समय में हिंदु-मुस्लिम का विवाद छेड़ती है।

You are free to wear anything anywhere but when you join an organization, then you should follow its rules and its dress code. If you do not agree with the rules, then you are free to go to some other institution. I suggest students go back to classrooms: Kerala Governor https://t.co/5MqJtZyCF4

