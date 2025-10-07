Himachal Bus Accident: हिमाचल में बस पर पहाड़ का मलबा गिरने से 15 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्‍क। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मंगलवार देर शाम हुए भीषण भूस्खलन के मलबे में एक निजी बस के दब जाने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और तीन लोगों को बचा लिया गया। लगभग 30 से 35 यात्रियों को लेकर बस हरियाणा के रोहतक से बिलासपुर के पास घुमारवीं जा रही थी। भारी बारिश के कारण पूरी पहाड़ी बस पर गिर गई। यह दुर्घटना झंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र के भालूघाट इलाके में भालू पुल के पास हुई।

हिमाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकुल अग्निहोत्री ने कहा, "बिलासपुर में हुई निजी बस दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई है। 18 लोग ठीक हो गए हैं, जिनमें से तीन को अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 25-30 लोग सवार थे। मैं अभी घटनास्थल पर जा रहा हूं।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, "हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुई दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि से दुखी हूँ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएँ प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएँगे।"

#WATCH | Kullu: Himachal Pradesh Deputy CM Mukul Agnihotri says, "15 people have lost their lives in the private bus accident in Bilaspur. 18 people have been recovered, three of them have been sent to the hospital. It is said that around 25-30 people were on board the bus. I am… https://t.co/R98S8nsi0N pic.twitter.com/uu6e81MEbR

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भूस्खलन की चपेट में आने की दुखद घटना पर दु:ख जताते हुए इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्ति की हैं। साथ ही प्रशासन से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया है जिससे फंसे हुए लोगों को सकुशल निकाला जा सके।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भूस्खलन के कारण हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ।"

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। सुखू ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "इस बड़े भूस्खलन में एक निजी बस के फंस जाने से 10 लोगों की मौत की दुखद खबर आई है, तथा आशंका है कि कई अन्य लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भूस्खलन के कारण हुई बस दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। मैं इस दुर्घटना में अपनों को खोने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

Bilaspur, Himachal Pradesh | At least 10 people killed and several others injured after a private bus was hit by a landslide in the Balurghat area of Jhandhuta subdivision in Himachal Pradesh’s Bilaspur district. Excavation and rescue operations are continuing on a war footing.… pic.twitter.com/LYH5gHXOJE — ANI (@ANI) October 7, 2025

अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) बिलासपुर, ओम कांत बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने बताया कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमें बचाव अभियान चलाने के लिए मौके पर पहुँच गईं, जो देर रात तक जारी रहा।