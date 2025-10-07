मेरी खबरें
    Himachal Bus Accident: हिमाचल में बस पर पहाड़ का मलबा गिरने से 15 लोगों की मौत

    Himachal Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता उपखंड के बालुरघाट इलाके में एक निजी बस के भूस्खलन की चपेट में आने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। खुदाई और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 09:43:01 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 09:59:13 PM (IST)
    Himachal Bus Accident: हिमाचल में बस पर पहाड़ का मलबा गिरने से 15 लोगों की मौत
    हादसे के बाद मौके पर पहुंचा बचाव दल।

    HighLights

    1. यह बस हरियाणा के रोहतक से बिलासपुर के पास घुमारवीं जा रही थी।
    2. उसी समय अचानक भारी बारिश के कारण पूरी पहाड़ी बस पर गिर गई।
    3. दुर्घटना झंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र के भालूघाट में भालू पुल के पास हुई है।

    डिजिटल डेस्‍क। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मंगलवार देर शाम हुए भीषण भूस्खलन के मलबे में एक निजी बस के दब जाने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और तीन लोगों को बचा लिया गया। लगभग 30 से 35 यात्रियों को लेकर बस हरियाणा के रोहतक से बिलासपुर के पास घुमारवीं जा रही थी। भारी बारिश के कारण पूरी पहाड़ी बस पर गिर गई। यह दुर्घटना झंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र के भालूघाट इलाके में भालू पुल के पास हुई।

    हिमाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकुल अग्निहोत्री ने कहा, "बिलासपुर में हुई निजी बस दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई है। 18 लोग ठीक हो गए हैं, जिनमें से तीन को अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 25-30 लोग सवार थे। मैं अभी घटनास्थल पर जा रहा हूं।

    पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भूस्खलन की चपेट में आने की दुखद घटना पर दु:ख जताते हुए इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्ति की हैं। साथ ही प्रशासन से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया है जिससे फंसे हुए लोगों को सकुशल निकाला जा सके।

    • 1. सरीफ खान पुत्र देले खान उम्र 25 साल, गांव मलांगण

    • 2.रजनीश कुमार उर्फ विक्की पुत्र मेहर सिंह उम्र 36 वर्ष गांव बरड़ डाकघर सुन्हाणी

    • 3. सोनू पुत्र धर्म सिंह उम्र 40 गांव कच्यूर डाकघर संडयार घुमारवीं

    • 4. बक्शी राम पुत्र गड़का राम उम्र 42 साल गांव भल्लू डाकघर बरठीं

    प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, "हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुई दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि से दुखी हूँ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएँ प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएँगे।"

    naidunia_image

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भूस्खलन के कारण हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ।"

    naidunia_image

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। सुखू ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "इस बड़े भूस्खलन में एक निजी बस के फंस जाने से 10 लोगों की मौत की दुखद खबर आई है, तथा आशंका है कि कई अन्य लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं।"

    naidunia_image

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भूस्खलन के कारण हुई बस दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। मैं इस दुर्घटना में अपनों को खोने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

    अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) बिलासपुर, ओम कांत बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने बताया कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमें बचाव अभियान चलाने के लिए मौके पर पहुँच गईं, जो देर रात तक जारी रहा।

