अरविंद केजरीवाल के बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्‍वा सरमा ने पलटवार किया है। उन्‍होंने कहा कि उनकी सरकार ने 12 लाख नौकरियां दीं, वह 7 साल में इतनी नौकरियां कैसे दे सकते हैं जब दिल्ली में केवल 1.5 लाख नौकरियां खाली हैं? हमारी स्थिति दिल्ली वालों से अच्छी है। उन्होंने मुझे दिल्ली आने का न्यौता दिया है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैं दिल्ली में जहां जाना चाहता हूं वहां जाउंगा न कि उन्होंने जो जगह सुझाई है। मैं उन्हें एक पत्र लिखूंगा और अगर उनमें दम है तो उन्हें इसका जवाब देना चाहिए।

इससे पहले आज अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप की जीत हुई तो असम के हर बच्चे को मिलेगा रोजगार जिस गति से एचबी सरमा रोजगार दे रहे हैं, मुझे लगता है कि सभी को नौकरी देने में सौ साल लग जाएंगे...जिस राज्य में मुख्यमंत्री की पत्नी निजी स्कूल चलाती हैं, वहां गरीब को कभी शिक्षा नहीं मिलेगी।

