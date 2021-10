Power Crisis : देश में गहराते बिजली संकट (Power Crisis) के बीच केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक बुलाई। गृह मंत्रालय में हुई इस बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी (Pralhad Joshi) और बिजली और कोयला मंत्रालय के तमाम अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा एनटीपीसी के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, दिल्ली और तमिलनाडु समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से कोयले की कमी के मुद्दे उठाया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है।

Delhi: Union Power Minister RK Singh, Coal Minister Pralhad Joshi along with officials of Power and Coal Ministry arrive at MHA to meet Union Home Minister Amit Shah.

