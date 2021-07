पूर्वोत्तर के राज्यों के दौरे पर निकले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को असम में कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि असम में दूसरी बार भाजपा की सरकार बनी है और वह भी अपने दम पर। इसका मतलब यही है कि असम के लोगों ने आंदोलन, आतंकवाद और हथियार का रास्ता हमेशा के लिए छोड़कर विकास के रास्ते पर आगे जाने का फैसला किया है। उन्होंने नॉर्थ-ईस्ट के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने नार्थ-ईस्ट के लोगों को अपनी सरकार में अभूतपूर्व रूप से जगह दी है और इस इलाके से पांच मंत्री बनाये हैं। पीएम मोदी भी लगातार इस प्रयास में हैं कि नार्थ ईस्ट का विकास हो। उन्होंने पिछले सात सालों में 35 बार नाॅर्थ ईस्ट का दौरा किया है और यहां विकास के कई कार्यों की आधारशिला भी रखी है

Since independence, not once have five ministers from North East been selected in Cabinet. This was done for 1st time in PM Modi's Cabinet. This shows where North East stands in BJP & PM Modi's priorities. We want to increase North East's contribution in development: HM Amit Shah pic.twitter.com/AkS3SKauhV

— ANI (@ANI) July 25, 2021