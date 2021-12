Home Minister Amit Shah कोहिमा। नागालैंड (Nagaland) के मोन जिले में ओटिंग गांव के ग्रामीणों (Oting villages ) पर 21 पैरा स्पेशल फोर्स की फायरिंग के मामले में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जवाब दिया। इस हिंसा में 14 नागरिकों की मौत के बाद से नागालैंड में हिंसा फैल गई थी। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ओटिंग में सेना को चरमपंथियों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। इसी आधार पर 21 कमांडो ने संदिग्ध इलाके में घात लगाकर हमला किया। तब वहां घटनास्थल पर एक वाहन पहुंचा था और उसे रोकने पर उसने भागने की कोशिश की थी। सेना को संदेह था कि इसमें चरमपंथी हो सकते हैं, इसी आशंका के चलते वाहन की गलत पहचान होने से गोली चलाई गई थी। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है।

The government of India expresses deep regret over the unfortunate incident in #Nagaland and also expresses deep sympathies to the bereaved families: Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha pic.twitter.com/XHIdangaBr

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि वाहन में सवार 8 लोगों में से 6 की मौत हो गई। बाद में पता चला कि यह गलत पहचान का मामला है। घायल हुए 2 अन्य लोगों को सेना द्वारा निकटतम स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बाद में इसकी खबर मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने सेना को घेर लिया और 2 वाहनों में आग लगा दी। सुरक्षा बलों पर हमले में एक जवान शहीद हो गया और कई अन्य जवान भी घायल हो गए हैं।

It has been decided that all agencies should ensure that such unfortunate incidents do not take place again in the future while taking up such drives. Govt is monitoring the incident minutely & necessary remedial measured are being taken to ensure peace in the area: HM in LS pic.twitter.com/FFW3M9lH17

— ANI (@ANI) December 6, 2021