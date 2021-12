Punjab : लुधियाना जिला कोर्ट (Ludhiana Court) परिसर में हुए ब्लास्ट को लेकर केन्द्र सरकार भी गंभीर है। गृह मंत्रालय ने इस मामले में पंजाब पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। गुरुवार दोपहर हुए धमाके में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गये। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी लुधियाना पहुंचे और अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने मामले की जांच कराने और दोषियों को बख्शे नहीं जाने का भरोसा दिलाया है। धमाके के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सार्वजनिक जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है और जांच चल रही है।

उधर, पुलिस और फोरेंसिक टीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहुंचकर जांच में जुट गई है। NIA की टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन बाहरी साजिश से इंकार नहीं किया जा सकता।

Our forensic team has reached. Ours is a border state, so we cannot rule out anything, including the possibility of external forces, as they never want Punjab to be stable; the whole state is on high alert: Dy Punjab CM Sukhjinder Singh Randhawa pic.twitter.com/GUBYccPYmx

— ANI (@ANI) December 23, 2021