गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में चुनाव के बाद बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच हुई झड़प को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इस हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई जगहों पर आगजनी की खबर है। राज्य में चुनाव के नतीजे आते ही हिंसा का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और टीएमसी नेताओं की झड़प में पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में स्थानीय लोगों ने भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया। आरोपों के मुताबिक भाटपाड़ा के घोषपारा रोड पर कुछ अज्ञात लोगों ने बीजेपी ऑफिस के साथ-साथ कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की। इनका आरोप है कि कम से कम 10 बम फेंके गये।

West Bengal: BJP office and some shops in Ghoshpara road of Bhatpara were vandalized by unidentified people, earlier today. Bombs were also hurled in the area.

"TMC miscreants looted my shop. At least 10 bombs were hurled here," says a local. pic.twitter.com/jRY1ZaL14W

— ANI (@ANI) May 3, 2021