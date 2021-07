केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे आईटी अधिनियम के सेक्शन 66 ए के तहत मामले दर्ज ना करें। साथ ही अगर उन्होंने इस कानून के तहत कोई मामला दर्ज किया है तो उसे तुरंत वापस लें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी भेजी है जिसमें उन्हें याद दिलाया गया है कि कानून का यह प्रावधान अब अमान्य है। आपको बता दें कि इस पुराने कानून को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीनों पहले ही अपने एक आदेश के द्वारा खत्म कर दिया था। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुपालन के लिए कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों को संवेदनशील बनाने के लिए भी कहा है।

Ministry of Home Affairs (MHA) has also requested that if any case has been booked in States and UTs under section 66A of the IT Act, 2000, such cases should be immediately withdrawn: Ministry of Home Affairs (MHA)

