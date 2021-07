कोरोना की दूसरी लहर से थोड़ी राहत मिलते ही देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन लोगों को रोजी-रोटी देने के लिए शुरु किये गये उपायों का लोगों ने दूसरे तरीके से फायदा उठाना शुरु कर दिया है। कर्फ्यू में राहत मिलते ही लोग सैर-सपाटे के लिए हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों की ओर निकल पड़े हैं। हालत ऐसी है कि दिल्ली के आसपास के हिल स्टेशनों में ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो गई है। लोगों की गाड़ियां घंटों रास्ते में ही फंसी रह रही हैं। शिमला, मनाली, मसूरी, कुफरी आदि देश के तमाम प्रमुख हिल स्टेशन और पर्यटन स्थलों पर लोगों की इतनी भीड़ उमड़ रही है, कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो रहा है। सरेआम कोरोना संबंधी नियमों की धज्जियां उड़ते देख केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त तेवर दिखाये हैं। गृह सचिव ने चेतावनी देते हुए कहा कि अभी कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए। वहीं राज्य सरकारों को भी कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है।

Union Home Secretary Ajay Bhalla emphasised that the second wave of COVID was not yet over; and States should ensure strict adherence to the protocols prescribed in respect of wearing of masks, social distancing and other safe behaviour: Govt of India

— ANI (@ANI) July 10, 2021