नई दिल्‍ली। कोरेाना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति में सुधार की जानकारी देने के लिए मंगलवार को स्‍वास्‍थ्‍य और गृह मंत्रालय की संयुक्‍त प्रेस कांफ्रेंस हुई। इस मौके पर गृह मंत्रालय की संयुक्‍त सचिव पुण्‍य सलिला श्रीवास्‍तव ने बताया कि दुकान पर एक साथ पांच लोग से ज्‍यादा नहीं हो सकेंगे। विवाह समारोह में 50 लोग से ज्‍यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं और अंतिम संस्‍कार में 20 से ज्‍यादा लोग शामिल नही हो सकते हैं। हर किसी को मास्‍क लगाना अनिवार्य है। सार्वजनिक जगहों पर एक दूसरे के बीच दो गज की दूरी जरूरी है।

To maintain social distancing, gathering of not more than 50 persons are allowed at wedding functions and not more than 20 persons at last rites of deceased persons: Punya Salila Srivastava, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs (MHA) #COVID19 pic.twitter.com/S2VnxxxZRv

उन्‍होंने बताया कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रकिया 7 मई से प्रारंभ होगी। भारत वापसी के बाद सबको हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। करीब 70 हजार प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए अब तक देशभर में 62 विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। मंगलवार को 13 और विशेष ट्रेनें विभिन्न स्थानों के लिए चलने की उम्मीद है।

उन्‍होंने कहा कि कार्यालयों में बड़ी बैठकों को टाला जाए। अभी जिन कार्यालयों में काम जारी हैं, उन्हें कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। कार्यालय प्रभारी को फेस मास्क और सैनिटाइटर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकृत होना चाहिए।

इस मौके पर स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1020 लोग ठीक हुए हैं,इसके साथ ही ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 12726 हो गई है, और रिकवरी रेट 27.41 % हो गया है। देश के अब तक 46,433 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3900 से ज्‍यादा केस सामने आए हैं। अब तक कोरोना से 1568 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 195 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है।

We persuaded certain states as we were not receiving reports of cases/deaths on time from them, after which the cases have been reported and we have seen spike in death cases today: Lav Aggarwal, Joint Secretary, Health Ministry #COVID19 pic.twitter.com/5JsXpBprxP

— ANI (@ANI) May 5, 2020