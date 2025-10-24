हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा, बाइक से जोरदार टक्कर के बाद बस में लगी भीषण आग; 12 लोगों की मौत
Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 08:24:02 AM (IST)
Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 08:24:47 AM (IST)
HighLights
- हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा।
- बाइक से टक्कर के बाद बस में लगी आग।
- आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई।
डिजिटल डेस्क। हैदराबाद-बेंगलुरु रूट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। एक प्राइवेट कंपनी की बस में भीषण आग लगने से कई लोगों की जान चली गई है। कुरनूल जिले के चिन्ना टेकुरु गांव में शुक्रवार सुबह एक निजी कावेरी ट्रैवल्स बस की एक बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई।
यह खबर अपडेट की जा रही है...