मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा, बाइक से जोरदार टक्कर के बाद बस में लगी भीषण आग; 12 लोगों की मौत

    Hyderabad-Bangalore Bus Accident: हैदराबाद-बेंगलुरु रूट पर एख बड़ा हादसा हो गया है। एक प्राइवेट कंपनी की बस में भीषण आग लगने से कई लोगों की जान चली गई है। कुरनूल जिले के चिन्ना टेकुरु गांव में शुक्रवार सुबह एक निजी कावेरी ट्रैवल्स बस की एक बाइक से जोरदार टक्कर हो गई।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 08:24:02 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 08:24:47 AM (IST)
    हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा, बाइक से जोरदार टक्कर के बाद बस में लगी भीषण आग; 12 लोगों की मौत
    हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा।

    HighLights

    1. हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा।
    2. बाइक से टक्कर के बाद बस में लगी आग।
    3. आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई।

    डिजिटल डेस्क। हैदराबाद-बेंगलुरु रूट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। एक प्राइवेट कंपनी की बस में भीषण आग लगने से कई लोगों की जान चली गई है। कुरनूल जिले के चिन्ना टेकुरु गांव में शुक्रवार सुबह एक निजी कावेरी ट्रैवल्स बस की एक बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई।

    यह खबर अपडेट की जा रही है...


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.