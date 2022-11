Hyderabad News: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी की गाड़ी को हैदराबाद पुलिस ने क्रेन से खिंचवा दिया। ये सब तक हुआ जब शर्मिला अपनी कार में बैठी थीं। बता दें शर्मिला रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के कारण कार के अंदर बैठी थीं। ये सारी घटना हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में हुआ। दरअसल YSRTP पार्टी की चीफ शर्मिला ने केसीआर के घर को घेराव करने की घोषणा की थी। प्रदर्शन कर रही रेड्डी को पुलिस ने पहले ही रोक लिया। सीएम जगन मोहन की बहन खुद कार चला रहीं थीं।

थाने ले गई पुलिस

हैदराबाद पुलिस के कार रोकने के बाद शर्मिला रेड्डी ने खुद को गाड़ी के अंदर बंद कर लिया। पुलिस ने गेट खोलने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिलने पर कार को क्रेन से टो कर दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार शर्मिला रेड्डी को सोमाजीगुडा से हिरासत में लिया गया और हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन लाया गया। बता दें शर्मिला जगह मोहन की बहन होने के सात अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी हैं।

#WATCH | Hyderabad: Police drags away the car of YSRTP Chief Sharmila Reddy with the help of a crane, even as she sits inside it for protesting against the Telangana CM KCR pic.twitter.com/ojWVPmUciW

— ANI (@ANI) November 29, 2022