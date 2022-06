ICMR Guidelines: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सोमवार को टाइम 1 मधुमेह के मैनेजमेंट के लिए दिशानिर्देश जारी किए। यह गाइडलाइंस ऐसे समय में आई हैं, जब कोरोना वायरस महामारी ने डायबिटीज मरीजों को असमान रूप से प्रभावित किया है। जिससे उन्हें गंभीर बीमारी और मृत्यु दर के लिए हाई रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। रिसर्च बॉडी आईसीएमआर ने पहली बार टाइप 1 डायबिटीज के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इससे पहले इसे टाइप 2 मधुमेह के लिए जारी किया गया है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वयस्क इस बीमारी का घर है। दुनिया में मधुमेह से पीड़ित हर 6वां व्यक्ति एक भारतीय है।

भारत में सबसे अधिक केस

आईसीएमआर ने दिशानिर्देशों में कहा, 'दुनिया में 10 लाख से अधिक बच्चों और किशोरों में टाइप 1 डायबिटीज है। इंटरनेशनल मधुमेह महासंघ के हालिया अनुमान बताते हैं कि भारत में टाइप 1 डायबिटीज के सबसे अधिक केस हैं।' स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव के टाइम 1 डायबिटीज के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ICMR issues guidelines for the management of Type 1 Diabetes. The guidelines come at a time when the #COVID19 pandemic has disproportionately affected people with diabetes population, exposing them to a high risk for severe illness and mortality. pic.twitter.com/5Kqm0PIk7G

— ANI (@ANI) June 6, 2022