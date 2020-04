आधार कार्ड Aadhaar Card अब भारतीयों के लिए काफी अहम दस्तावेज बन चुका है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने लोगों को उनका आधार अपडेशन करने का रिकॉर्ड ऑनलाइन जानने का प्रावधान भी किया है। आधार कार्ड में रजिस्टर्ड किया गया मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो घर बैठे ही आधार कार्ड की अपडेट हिस्ट्री जानी जा सकती है। इसमें एड्रेस या अन्य दूसरी चीजों में किए गए अपडेशन की जानकारी तारीख के हिसाब से नजर आती है। ये अपडेशन नाम, जन्म तारीख, लिंग, एड्रेस, मोबाइल या ईमेल जोड़ने या डिलीट करने जैसे किसी भी तरह के अपडेशन हो सकते हैं।

आधार अपडेट हिस्ट्री की खासियत

आधार अपडेट हिस्ट्री को जानने के लिए आधार वर्चुअल आईडी का उपयोग किया जा सकता है। इसकी मदद से आधार कार्ड की जानकारी में किस तारीख और किस समय पर बदलाव किया गया था आवेदक इसे भी देख सकता है। इन जानकारियों को कोई और नहीं देख सकता है। यह सुविधा ऑफलाइन उपलब्ध नहीं है।

अगर आप अपने इलाके के किसी आधार नामांकन केंदर पर जाते हैं तो वहां के अधिकारी आपको इस संबंध में जानकारी प्रदान नहीं कर सकते हैं।

