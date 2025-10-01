मेरी खबरें
    PMO ने नागरिकों की समस्याओं, सुझावों और शिकायतों के लिए आधुनिक और आसान व्यवस्था तैयार की है, जिसके तहत लोग न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन माध्यम से भी अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। यह पहल उन नागरिकों के लिए खास तौर पर मददगार साबित होगी, जो लंबे समय से अटके हुए सरकारी काम या योजनाओं से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 08:00:00 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 08:00:00 AM (IST)
    प्रधानमंत्री मोदी तक आप भी पहुंचाना चाहते हैं अपनी शिकायत, इस तरह करें Complain, यहां जानें पूरा प्रोसेस
    1. अब आप सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं शिकायत
    2. पीएमओ में पहुंची शिकायतों पर एक विशेष टीम काम करती है
    3. ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध कराई है

    डिजिटल डेस्क। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते–काटते थक चुके लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अगर आपकी कोई सरकारी योजना से जुड़ी समस्या या अटका हुआ काम समय पर नहीं हो रहा है, तो अब आप सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने नागरिकों के लिए शिकायत और सुझाव दर्ज करने की ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध कराई है।

    ऑनलाइन ऐसे करें शिकायत

    • सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmindia.gov.in/hi पर जाएं।

    • होम पेज पर मौजूद “प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करें” विकल्प चुनें।

    • इसके बाद “प्रधानमंत्री को लिखें” बटन पर क्लिक करें।

    • क्लिक करते ही CPGRAMS पोर्टल खुल जाएगा, जहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

    • शिकायत दर्ज होते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है।

    • इसके साथ ही आप संबंधित दस्तावेज़ भी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।

    ऑफलाइन भी कर सकते हैं शिकायत

    अगर आप ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो लिखित रूप से भी पीएमओ तक शिकायत भेज सकते हैं।

    डाक के जरिए:

    पता – प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110011

    फैक्स के जरिए:

    फैक्स नंबर – 011-23016857

    शिकायत पर होती है कार्रवाई

    पीएमओ में पहुंची शिकायतों पर एक विशेष टीम काम करती है। यह टीम संबंधित मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों से समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित करती है। यदि शिकायत कार्रवाई योग्य होती है, तो इसे CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से संबंधित प्राधिकरण को भेज दिया जाता है। नागरिक अपनी शिकायत की स्थिति http://pgportal.gov.in/ViewStatus.aspx पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर कभी भी देख सकते हैं।

