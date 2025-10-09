मेरी खबरें
    पहाड़ों पर हुई बर्फबारी, मौसम में घुलने लगी गुलाबी ठंडक; जानिए आपके राज्य में कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

    

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 12:26:28 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 12:38:09 PM (IST)
    पहाड़ों पर हुई बर्फबारी, मौसम में घुलने लगी गुलाबी ठंडक; जानिए आपके राज्य में कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी
    मौसम में घुलने लगी गुलाबी ठंडक।

    HighLights

    1. दिल्ली में पड़ी कड़ाके की ठंड।
    2. उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल।
    3. बिहार में भी ठंड ने दी दस्तक।

    डिजिटल डेस्क। दिल्ली में मौसम ने करवट ली है और गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और रात के समय अब हल्की ठंड महसूस की जा रही है, जिससे लोग गर्म कपड़े निकालने की तैयारी में लग गए हैं।

    वहीं, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है, जिससे मैदानी इलाकों के तापमान पर असर पड़ा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के विभिन्न हिस्सों के मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है।

    दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा?

    पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में गरज और चमक के साथ बारिश हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट आई और गर्मी गायब हो गई। अब सुबह-शाम गुलाबी ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, 11 अक्टूबर तक राजधानी में मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का एहसास बना रहेगा।

    गुरुवार को अधिकतम तापमान - 32 डिग्री सेल्सियस

    न्यूनतम तापमान - 20 डिग्री सेल्सियस

    उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल

    दिल्ली के मुकाबले यूपी में अभी गर्मी का असर बना हुआ है। हालांकि, बीते दिनों कुछ इलाकों में बारिश हुई थी, लेकिन अब आसमान साफ है और धूप निकल रही है।

    मौसम विभाग के मुताबिक, ज्यादातर जिलों में आज धूप खिली रहेगी, जिससे तापमान में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। यानी, अभी यूपी के लोगों को गर्मी से राहत मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है।

    बिहार में भी ठंड ने दी दस्तक

    बिहार में भी मौसम में बदलाव नजर आने लगा है। खासकर राजधानी पटना समेत कई इलाकों में बुधवार को हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 10 अक्टूबर के बाद से तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई गई है।

    आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण को छोड़ बाकी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है।

    पहाड़ों पर बर्फबारी का असर

    उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तराखंड में बारिश के कारण तापमान में तेजी से गिरावट आई है।

    इस बार कई इलाकों में 30 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।

    दक्षिण भारत में बारिश की संभावना

    मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण भारत के कई राज्यों में आज बारिश हो सकती है। खासकर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं।

