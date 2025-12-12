देश में शीतलहर का कहर बढ़ा, 15 राज्यों में कोहरे और कड़ाके की ठंड का रेड-ऑरेंज अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क: दिसंबर की शुरुआत के साथ ही देश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रभाव तेज़ी से बढ़ने लगा है। कई राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है और मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान सहित लगभग 15 राज्यों के लिए गंभीर ठंड तथा घने कोहरे को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अतिवृष्टि जैसी ठंड ने लोगों की दिनचर्या कठिन बना दी है। कश्मीर के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान तेज़ी से गिरकर सामान्य स्तर से नीचे पहुँच गया है। लाहुल स्पीति और किन्नौर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में ठंड इतनी बढ़ गई है कि प्राकृतिक जलस्रोत जमने लगे हैं।

गुरुवार सुबह कश्मीर के कई हिस्सों में हल्की धुंध का असर दिखा। जोजि ला दर्रे पर -18.0 डिग्री का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो सबसे कम रहा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री जबकि जम्मू संभाग के भद्रवाह में 1.4 डिग्री दर्ज हुआ। कश्मीर और लद्दाख के ऊंचे इलाकों में पेड़ों पर जमी बर्फ की परतों ने ठंड की तीव्रता को और बढ़ा दिया है। यहां तक कि कई जलस्रोत भी आंशिक रूप से जम चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में औसत न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री की गिरावट आई है।