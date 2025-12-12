मेरी खबरें
    देश में शीतलहर का कहर बढ़ा, 15 राज्यों में कोहरे और कड़ाके की ठंड का रेड-ऑरेंज अलर्ट जारी

    Weather Update: दिसंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर से दक्षिण तक देश में ठंड और शीतलहर की चपेट बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान समेत करीब 15 राज्यों के लिए गंभीर ठंड तथा घने कोहरे को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 07:02:23 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 07:02:23 AM (IST)
    देशभर में दिसंबर की शुरुआत के साथ ठंड और शीतलहर का असर तेज हो गया है। फाइल फोटो

    HighLights

    1. हिमाचल में जलस्रोत जमने लगे, ठंड बढ़ी
    2. पंजाब-राजस्थान में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट
    3. ओडिशा में 11 जिलों में ठंड से आम जनजीवन प्रभावित

    डिजिटल डेस्क: दिसंबर की शुरुआत के साथ ही देश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रभाव तेज़ी से बढ़ने लगा है। कई राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है और मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान सहित लगभग 15 राज्यों के लिए गंभीर ठंड तथा घने कोहरे को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

    जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अतिवृष्टि जैसी ठंड ने लोगों की दिनचर्या कठिन बना दी है। कश्मीर के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान तेज़ी से गिरकर सामान्य स्तर से नीचे पहुँच गया है। लाहुल स्पीति और किन्नौर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में ठंड इतनी बढ़ गई है कि प्राकृतिक जलस्रोत जमने लगे हैं।


    गुरुवार सुबह कश्मीर के कई हिस्सों में हल्की धुंध का असर दिखा। जोजि ला दर्रे पर -18.0 डिग्री का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो सबसे कम रहा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री जबकि जम्मू संभाग के भद्रवाह में 1.4 डिग्री दर्ज हुआ।

    कश्मीर और लद्दाख के ऊंचे इलाकों में पेड़ों पर जमी बर्फ की परतों ने ठंड की तीव्रता को और बढ़ा दिया है। यहां तक कि कई जलस्रोत भी आंशिक रूप से जम चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में औसत न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री की गिरावट आई है।

    पंजाब में फरीदकोट का न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। चंडीगढ़ में 6.9 डिग्री और हरियाणा के अंबाला में 8.7 डिग्री जबकि हिसार में 6.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के सीकर का फतेहपुर 4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा।

    ओडिशा में भी ठंड ने आम जीवन की रफ्तार धीमी कर दी है। राज्य के 30 में से 11 जिलों में कम से कम 15 स्थानों पर तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। कोरापुट जिले के हिल स्टेशन सेमिलिगुडा में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

