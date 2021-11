Weather Update: तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचानी शुरु कर दी है। सोमवार को सुबह नेल्लोर, कडप, श्रीकालहस्ती और चित्तौड़ जिले कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। राज्य में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर, मौसम विभाग (IMD) ने अगले तीन दिनोंं तक प्रदेश के चार जिलों प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर और कडप्पा जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश के इन चार जिलों में बारिश के साथ ही आंधी और बिजली गिरने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और माहे में भी हल्की बारिश का अनुमान है।

A depression would result in heavy rainfall in Odisha & Andhra Pradesh from Nov 30 to Dec 2. Western disturbance might cause heavy to very heavy rainfall in Gujarat, Konkan, and Central Maharashtra from the night of December 1 to December 2: RK Jenamani, IMD Scientist 1/2 pic.twitter.com/x4Yy8falhT

