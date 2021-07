चिलचिलाती धूप, गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली और पश्चिमी यूपी के लोगों को अगले हफ्ते राहत मिल सकती है। लंबे इंतजार के बाद मौसम विभाग ने लोगों को अच्छी खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 10 जुलाई के आसपास मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने कहा कि हवाओं के रुख से लगता है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 10 जुलाई तक यूपी के कुछ हिस्सों, दिल्ली और पंजाब तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अभी धीमी चाल से आगे बढ़ रहा है और इन इलाकों में इस बार देरी से पहुंच रहा है। उत्तर-पश्चिमी भारत में एक-दो दिन की बारिश के अलावा ज्यादातर वक्त पूरी तरह सूखा ही रहा है।

Ely winds from BoB would establish over parts of East India from 8th. It would spread into NW India covering Punjab and north Haryana by 10th. Thus, SW monsoon likely to advance over remaining parts of West UP, some more parts of Punjab, Haryana,Rajasthan & Delhi around 10th.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 6, 2021