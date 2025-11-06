मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Update: दिल्ली से पहाड़ों तक मौसम में बदलाव, IMD का कई राज्यों में अलर्ट, ठंड बढ़ने के आसार

    Weather Update Today: देशभर में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD Alert) ने 6 और 7 नवंबर को कई राज्यों में खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तर-पूर्व मानसून के सक्रिय होने से भारी बारिश, आकाशीय बिजली और आंधी चलने की संभावना जताई गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 04:22:43 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 04:29:11 PM (IST)
    Weather Update: दिल्ली से पहाड़ों तक मौसम में बदलाव, IMD का कई राज्यों में अलर्ट, ठंड बढ़ने के आसार
    Weather Forecast: मौसम विभाग का अलर्ट, दो दिनों तक मूसलाधार बारिश और सर्द हवाओं का असर

    HighLights

    1. दक्षिण भारत में भारी बारिश की संभावना।
    2. यूपी-बिहार में कोहरा और ठंड बढ़ेगी।
    3. दिल्ली-एनसीआर में शाम से तापमान गिरेगा।

    डिजिटल डेस्क: मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 36 घंटे देश के कई हिस्सों में मौसम के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहेंगे। उत्तर-पूर्व मानसून की सक्रियता के कारण दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में बादलों की गरज, बिजली गिरने और झमाझम बारिश का पूर्वानुमान (Weather Update) जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

    naidunia_image

    ठंड का असर तेजी से बढ़ेगा

    दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम साफ रहेगा, हालांकि सुबह के समय हल्की धुंध और शाम के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों में ठंड का असर तेजी से बढ़ेगा। यूपी और बिहार में कोहरा छाने लगा है, जिससे सुबह-शाम ठंड का एहसास बढ़ गया है। अगले दो से तीन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना जताई गई है।


    गिरने लगा पहाड़ों का तापमान

    मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में उत्तरी पंजाब और उसके आसपास बना हुआ है। इसके साथ एक द्रोणिका भी संबद्ध है। पंजाब के आसपास ही एक प्रेरित चक्रवात भी बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर तापमान कम होने लगा है।

    मैदानी इलाकों की तरह पहाड़ों पर भी तापमान तेजी से गिर रहा है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इन इलाकों में ठंड का असर और बढ़ सकता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र पूरी तरह सिहरन में आ जाएंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.