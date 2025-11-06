Weather Update: दिल्ली से पहाड़ों तक मौसम में बदलाव, IMD का कई राज्यों में अलर्ट, ठंड बढ़ने के आसार

डिजिटल डेस्क: मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 36 घंटे देश के कई हिस्सों में मौसम के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहेंगे। उत्तर-पूर्व मानसून की सक्रियता के कारण दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में बादलों की गरज, बिजली गिरने और झमाझम बारिश का पूर्वानुमान (Weather Update) जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है।
दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम साफ रहेगा, हालांकि सुबह के समय हल्की धुंध और शाम के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों में ठंड का असर तेजी से बढ़ेगा। यूपी और बिहार में कोहरा छाने लगा है, जिससे सुबह-शाम ठंड का एहसास बढ़ गया है। अगले दो से तीन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना जताई गई है।
Realised weather during past 24 hours ending at 0830 hours IST of today, the 06th November, 2025:
❖ Heavy to very rainfall (7- 20 cm) has been recorded at isolated places over Tamil Nadu
मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में उत्तरी पंजाब और उसके आसपास बना हुआ है। इसके साथ एक द्रोणिका भी संबद्ध है। पंजाब के आसपास ही एक प्रेरित चक्रवात भी बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर तापमान कम होने लगा है।
दैनिक मौसम परिचर्चा (06.11.2025)
तमिलनाडु में 6-8 के दौरान और केरल में 8-10 नवंबर के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
मैदानी इलाकों की तरह पहाड़ों पर भी तापमान तेजी से गिर रहा है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इन इलाकों में ठंड का असर और बढ़ सकता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र पूरी तरह सिहरन में आ जाएंगे।