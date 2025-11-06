Weather Update: दिल्ली से पहाड़ों तक मौसम में बदलाव, IMD का कई राज्यों में अलर्ट, ठंड बढ़ने के आसार

डिजिटल डेस्क: मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 36 घंटे देश के कई हिस्सों में मौसम के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहेंगे। उत्तर-पूर्व मानसून की सक्रियता के कारण दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में बादलों की गरज, बिजली गिरने और झमाझम बारिश का पूर्वानुमान (Weather Update) जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

ठंड का असर तेजी से बढ़ेगा दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम साफ रहेगा, हालांकि सुबह के समय हल्की धुंध और शाम के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों में ठंड का असर तेजी से बढ़ेगा। यूपी और बिहार में कोहरा छाने लगा है, जिससे सुबह-शाम ठंड का एहसास बढ़ गया है। अगले दो से तीन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना जताई गई है।