दिल्ली से लेकर यूपी तक कड़ाके की सर्दी, ला-नीना ने बिगाड़ा मौसम का हाल, इन राज्यों में अलर्ट जारी

इस बार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सर्दी का असर सबसे ज्यादा रहेगा। दिसंबर-जनवरी के बीच तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं और कोहरा और बढ़ जाएगा।

इसका प्रमुख कारण ला-नीना (La Niña) जलवायु घटना को बताया जा रहा है, जो प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में गिरावट से बनती है।

डिजिटल डेस्क। इस बार उत्तर भारत में सर्दी के तेवर तीखे रहने वाले हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अनुमान जताया है कि दिसंबर से जनवरी के बीच तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है।

IMD ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दो महीनों में घना कोहरा, शीतलहर, और न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है।

ला-नीना के कारण गिरेगा तापमान

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, ला-नीना की स्थिति नवंबर से जनवरी तक बनी रह सकती है। स्काइमेट वेदर सर्विस के मुताबिक, यह ला-नीना भले कमजोर रहे, लेकिन ठंड की तीव्रता पर इसका असर साफ नजर आएगा।

इस दौरान उत्तर और मध्य भारत में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) अधिक सक्रिय रहेंगे, जिससे बर्फबारी की घटनाएं बढ़ेंगी और रातें ज्यादा ठंडी होंगी।

राजस्थान और मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुकी सर्दी

राजस्थान के सीकर और झुंझुनू में सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, वहीं भोपाल, इंदौर और राजगढ़ में तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है। बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी पारा लगातार नीचे जा रहा है।

मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 3-4 दिनों तक मध्य प्रदेश, दक्षिण हरियाणा, उत्तर-पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है।

कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी

IMD के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री के बीच रहेगा।

पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।

ला-नीना का असर केवल तापमान तक सीमित नहीं रहेगा। यह बारिश और हवाओं के पैटर्न को भी प्रभावित करेगा। सर्दियों में यह ठंडी हवाओं को और तीव्र कर देता है, जिससे कोहरा और शीतलहर का प्रभाव बढ़ता है।

कोहरे का असर परिवहन और स्वास्थ्य पर

घने कोहरे से दृश्यता में कमी आने के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि इस दौरान सांस और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बार सर्दी जल्दी शुरू हुई है और इसका असर फरवरी तक बना रह सकता है।