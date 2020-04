केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक जरूरी सूचना है। पिछले कुछ दिनों से इन कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु सीमा घटाए जाने को लेकर प्रचार माध्‍यमों से खबरें सामने आ रही थीं, इस सिलसिले में आज सरकार ने अहम बात कही है। सरकार ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि इस प्रकार की खबरें भ्रामक हैं एवं इनका सत्‍यता से कोई नाता नहीं है। वर्तमान में सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रही है। इसलिए कर्मचारी निश्चिंत रहें। सच यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को कम करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इस संबंध में आज कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिसमें यह कहा गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को अब जल्द ही सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव लाया जाने वाला है। मालूम हो कि मौजूदा व्‍यवस्‍था के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी वर्तमान में 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं।

सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी कर उन रिपोर्टों को गलत बताया कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष तक कम करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है। मंत्री ने यह भी कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु को कम करने के किसी प्रस्ताव पर और सरकार के किसी स्तर पर चर्चा नहीं की गई है।

गलत जानकारी फैला रहे हैं कुछ तत्‍व

सिंह ने कहा, कुछ प्रेरित तत्व हैं, जो पिछले कुछ दिनों में मीडिया के एक वर्ग में इस तरह की गलत जानकारी फैला रहे हैं। वे ऐसी खबरों के लिए सरकारी सूत्रों या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को जिम्मेदार ठहराते हैं। इससे जुड़े पक्षों के मन में उत्पन्न भ्रम दूर करने के लिए हर बार एक त्वरित खंडन करने की मांग की जाती है।

कोरोना संकट के दौर में ऐसी बातें दुर्भाग्‍यपूर्ण

सिंह ने कहा यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समय देश कोरोना वायरस संकट से गुजर रहा है, ऐसे में भी कुछ तत्व और निहित स्वार्थी लोग मीडिया की कहानी गढ़कर सरकार के अच्छे कामों का महत्व कम करने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत कोरोना वायरस की चुनौती की शुरुआत से ही सरकार और कार्मिक विभाग ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए त्वरित निर्णय लिया है।

Claim: A web news portal claims Centre is likely to reduce retirement age of Central Government employees to 50 In #Coronavirus Crisis#PIBFactCheck: The claim made within the report is false. Centre is neither planning nor discussing any such move#COVID19 #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/d9jaWnUwxs

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 26, 2020