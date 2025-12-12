मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 8वें वेतन आयोग की धीमी रफ्तार, सैलरी बढ़ने में लगेंगे इतने साल!

    8th Pay Commission: देशभर के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है 8वां वेतन आयोग आखिर कब लागू होगा? 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रहा है, लेकिन इतिहास बताता है कि वेतन आयोग की सिफारिशें कभी भी तुरंत लागू नहीं होतीं।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 03:21:08 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 03:21:08 PM (IST)
    8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 8वें वेतन आयोग की धीमी रफ्तार, सैलरी बढ़ने में लगेंगे इतने साल!
    8वें वेतन आयोग की धीमी रफ्तार।

    HighLights

    1. 8वां वेतन आयोग आखिर कब लागू होगा?
    2. 31 दिसंबर को खत्म होगा 7वें वेतन आयोग
    3. जानिए क्या कहता है इसका पिछला रिकॉर्ड?

    डिजिटल डेस्क। देशभर के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है 8वां वेतन आयोग आखिर कब लागू होगा? 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रहा है, लेकिन इतिहास बताता है कि वेतन आयोग की सिफारिशें कभी भी तुरंत लागू नहीं होतीं। आमतौर पर 2 से 3 साल का लंबा इंतजार करना ही पड़ता है। वर्तमान हालात भी ठीक इसी पैटर्न की ओर इशारा कर रहे हैं।

    पिछले तीन आयोगः लागू होने में लगा कितना समय?

    naidunia_image

    औसत देखें तो 6वें और 7वें आयोग की सिफारिशें लागू होने में करीब दो साल लगे। इसलिए 8वें आयोग से भी यही पैटर्न अपनाए जाने की संभावना है।

    8वें वेतन आयोग की अब तक की प्रगति

    सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा की थी। लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) तैयार करने में सरकार को पूरे 10 महीने लग गए। TOR को 28 अक्टूबर 2025 को मंजूरी मिली।

    आयोग की अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई

    रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा: 18 महीने

    संभावित रिपोर्ट की तारीख: अप्रैल 2027

    इससे साफ है कि प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में ही है।

    क्या 8वां वेतन आयोग 2028 में लागू होगा?

    रिपोर्ट आने का मतलब यह कतई नहीं कि नया वेतनमान अगले ही दिन लागू हो जाएगा। पिछले आयोगों का रिकॉर्ड बताता है कि रिपोर्ट के बाद भी 6-8 महीने रिव्यू, संशोधन और मंजूरी में लग जाते हैं।

    यानी संभावित लागू होने का समय: 2027 के अंत से 2028 की शुरुआत के बीच

    संसद में सरकार भी यह साफ कर चुकी है कि आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन इसे कब लागू करना है, इसका फैसला सरकार बाद में करेगी। यही बयान कर्मचारियों की अनिश्चितता और बढ़ा देता है, क्योंकि यूनियनें उम्मीद कर रही थीं कि नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।


    क्यों लग जाते हैं 2–3 साल? पूरी प्रक्रिया समझिए

    वेतन आयोग सिर्फ वेतन बढ़ाने की कवायद नहीं है, बल्कि एक विशाल प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रिया है। इसमें कई स्तरों पर गहन अध्ययन होता है। यह 10-स्टेप प्रोसेस सामान्यतः हर आयोग में देखा गया है:

    1. आयोग गठन – सरकार नोटिफिकेशन जारी कर अध्ययन शुरू करती है।

    2. डेटा कलेक्शन – सभी मंत्रालयों से वेतन, भत्तों और पेंशन का विस्तृत डेटा आता है।

    3. कर्मचारियों-यूनियनों से बातचीत – सभी स्टेकहोल्डर्स अपने सुझाव रखते हैं।

    4. इंटरनल स्टडी – आयोग नए वेतन संरचना का ड्राफ्ट तैयार करता है।

    5. राजकोषीय असर का मूल्यांकन – सरकार आकलन करती है कि कितना खर्च बढ़ेगा।

    6. अंतिम रिपोर्ट तैयार करना

    7. ECoS द्वारा समीक्षा – सचिवों की उच्चस्तरीय समिति सुधारों की अनुशंसा करती है।

    8. मंत्रालयों के बीच समन्वय

    9. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा अंतिम निर्णय

    10. कैबिनेट मंजूरी और नोटिफिकेशन

    इतना बड़ा प्रभाव 1.19 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों पर इसलिए सरकार हर कदम पर बेहद सावधानी से आगे बढ़ती है।

    यह भी पढ़ें- सिर्फ 5000 का निवेश और बंपर कमाई, आज ही शुरू करें ये बिजनेस, सरकार भी करेगी मदद

    8वें वेतन आयोग से आखिर उम्मीद क्या रखनी चाहिए?

    लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है लेकिन परंपरा के अनुसार सरकार वेतनमान पिछली तारीख से लागू करती है। यानी कर्मचारियों को मिलेगा बकाया (Arrears), महंगाई भत्ता समायोजन, पेंशन में संशोधन कर्मचारियों के लिए इंतजार लंबा जरूर है, लेकिन समयरेखा देखकर साफ है कि 8वां वेतन आयोग ठीक उसी रास्ते पर चल रहा है, जिस पर पहले के आयोग चले थे धीमा, व्यवस्थित और कई चरणों वाला।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.