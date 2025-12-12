8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 8वें वेतन आयोग की धीमी रफ्तार, सैलरी बढ़ने में लगेंगे इतने साल!

डिजिटल डेस्क। देशभर के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है 8वां वेतन आयोग आखिर कब लागू होगा? 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रहा है, लेकिन इतिहास बताता है कि वेतन आयोग की सिफारिशें कभी भी तुरंत लागू नहीं होतीं। आमतौर पर 2 से 3 साल का लंबा इंतजार करना ही पड़ता है। वर्तमान हालात भी ठीक इसी पैटर्न की ओर इशारा कर रहे हैं।

पिछले तीन आयोगः लागू होने में लगा कितना समय? औसत देखें तो 6वें और 7वें आयोग की सिफारिशें लागू होने में करीब दो साल लगे। इसलिए 8वें आयोग से भी यही पैटर्न अपनाए जाने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग की अब तक की प्रगति सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा की थी। लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) तैयार करने में सरकार को पूरे 10 महीने लग गए। TOR को 28 अक्टूबर 2025 को मंजूरी मिली। आयोग की अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा: 18 महीने संभावित रिपोर्ट की तारीख: अप्रैल 2027 इससे साफ है कि प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में ही है। क्या 8वां वेतन आयोग 2028 में लागू होगा? रिपोर्ट आने का मतलब यह कतई नहीं कि नया वेतनमान अगले ही दिन लागू हो जाएगा। पिछले आयोगों का रिकॉर्ड बताता है कि रिपोर्ट के बाद भी 6-8 महीने रिव्यू, संशोधन और मंजूरी में लग जाते हैं। यानी संभावित लागू होने का समय: 2027 के अंत से 2028 की शुरुआत के बीच संसद में सरकार भी यह साफ कर चुकी है कि आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन इसे कब लागू करना है, इसका फैसला सरकार बाद में करेगी। यही बयान कर्मचारियों की अनिश्चितता और बढ़ा देता है, क्योंकि यूनियनें उम्मीद कर रही थीं कि नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।