India Vietnam Logistics Ties: चीन के भारत को घेरने की कोशिशों के जवाब में भारत ने आक्रामक विदेश नीति दिखाते हुए विएतनाम के साथ अहम समझौता किया है। वियतनाम के साथ हुए लॉजिस्टिक करार के तहत दोनों देश एक-दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी इनके युद्धपोत (Warship), एयरक्राफ्ट (Aircraft) इत्यादि एक दूसरे के बेस पर रुक सकेंगे और रिफ्यूलिंग जैसी सुविधाएं ले सकेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका, फ्रांस और रुस के बाद वियतनाम ही ऐसा देश है, जिसके साथ भारत ने ये अहम करार किया है। भारत और वियतनाम ने बुधवार को रक्षा साझेदारी पर ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद भारत और वियतनाम अब सामरिक-साझेदार हो गए हैं।

Delighted to call on the President of Vietnam, H.E. Nguyen Xuan Phuc in Hanoi today. India and Vietnam continue to work on the basis of remarkable convergences and deep mutual trust to develop an even stronger cooperative agenda. pic.twitter.com/mlBRs8xaBH

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 8, 2022