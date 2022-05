हैदराबाद में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर साधा निशाना, कहा-ये पार्टियां लोकतंत्र की दुश्‍मन

पीएम मोदी ने आज हैदराबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्‍होंने कहा कि, 'परिवारवादी' पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं है बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र और युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हमारे देश ने देखा है कि कैसे भ्रष्टाचार एक परिवार को समर्पित राजनीतिक दलों का चेहरा बन जाता है।

'परिवारवादी' पार्टियां केवल अपने विकास के बारे में सोचती हैं। ये पार्टियां गरीब लोगों की परवाह नहीं करती हैं, उनकी राजनीति इस बात पर केंद्रित है कि एक परिवार कैसे सत्ता में रह सकता है और जितना हो सके उतना लूटता है। उन्हें लोगों के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है।

परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं और प्रतिभाओं को देश की राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता है। परिवारवाद उनके हर सपने को कुचलता है। उनके लिए हर दरवाजे को बंद करता है। परिवारवाद की पार्टियां सिर्फ़ अपना विकास करती है। अपने परिवार की सदस्यों की तिजोरियां भरती हैं। इन परिवारवाद पार्टियों को गरीब के दर्द की चिंता नहीं होती है।

इसलिए आज 21वीं सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है और एक नैतिक आंदोलन भी है। जहां-जहां परिवारवादी पार्टियां हटी हैं, उनका अस्त हुआ है तो वहां-वहां विकास के रास्ते भी खुले हैं। इनकी राजनीति सिर्फ़ इस बात पर केंद्रीत होती है कि एक परिवार लगातार किसी भी तरह सत्ता पर कब्ज़ा करके लूट सके तो लूटता रहे।

