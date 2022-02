आयकर विभाग कर चोरी की जांच के तहत चीनी दूरसंचार कंपनी Huawei की तलाशी ले रहा है। कंपनी के दिल्ली, गुरुग्राम और कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित परिसरों पर कल से छापेमारी चल रही है। Huawei ने अपने बयान में कहा है कि हमें आयकर टीम के हमारे कार्यालय के दौरे और कुछ कर्मियों के साथ उनकी बैठक के बारे में भी सूचित किया गया है। Huawei को विश्वास है कि भारत में हमारे संचालन सभी कानूनों के अनुरूप हैं। हम अधिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क करेंगे और नियमों और विनियमों के अनुसार पूरा सहयोग करेंगे और सही प्रक्रिया का पालन करेंगे।

समाचार एजेंसी पीटीआइ ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने हुवावे के भारतीय व्यवसायों और विदेशी लेनदेन के खिलाफ कथित कर चोरी की आशंकाओं पर छानबीन की। हुवावे ने एक बयान में कहा आयकर विभाग की ओर से की गई कार्रवाई के सिलसिले में वह अधिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क करेगी। हुवावे ने यह भी भरोसा दिया है कि भारतीय कानूनों के अनुसार चल रही किसी भी जांच में वह पूरा सहयोग करेगी। साथ ही कानून सम्‍मत प्रक्रियाओं का पालन करेगी। केंद्र सरकार ने हुवावे को देश में 5-जी सेवाओं के ट्रायल से बाहर रखा है। आयकर विभाग ने पिछले साल Xiaomi और Oppo जैसी चीनी कंपनियों के खिलाफ भी छानबीन की थी।

Income Tax Department conducting searches at Chinese telecom company Huawei as part of a tax evasion investigation. Raids are going at the company's premises in Delhi, Gurugram, and Bengaluru in Karnataka since yesterday.

We have been informed of the visit of the Income Tax team to our office and also of their meeting with some personnel. Huawei is confident our operations in India is firmly compliant with all laws and regulations: Huawei pic.twitter.com/ImgeURSl9z

