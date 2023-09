मुंबई में भारत गठबंधन की बैठक के बाद सभी दलों के नेताओं ने संयुक्‍त प्रेस वार्ता की और अपने-अपने बयान जारी किये। यहां पढ़ें कि किस नेता ने क्‍या कहा।

शिव सेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत कहते हैं, "हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए हैं। इंडिया अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी - एक 14 सदस्यीय समिति बनाई गई है। चार मुख्य समितियों का गठन किया गया है। सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों को शामिल किया गया है।

Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut announces names of the 14-member coordination committee -- KC Venugopal (INC), Sharad Pawar (NCP), TR Baalu (DMK), Hemant Soren (JMM), Sanjay Raut (SS-UBT), Tejashwi Yadav (RJD), Abhishek Banerjee (TMC), Raghav Chadha (AAP), Javed Ali Khan…

Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray says, "Today, INDIA parties passed three resolutions. One, we the INDIA parties hereby resolve to contest the forthcoming Lok Sabha elections together as far as possible. Seat-sharing arrangements in different states will be…

Congress President Mallikarjun Kharge on INDIA alliance meeting in Mumbai "All parties conducted this meeting well. A structure was formed for the alliance during talks at my residence earlier, in the Patna meeting an agenda was set and now in Mumbai, everyone has kept…

Congress President Mallikarjun Kharge on INDIA alliance meeting in Mumbai "Today, without asking anyone, the opposition, a special session of Parliament has been called. A special session of Parliament was never called even when Manipur was burning, during the COVID-19…