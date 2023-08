INDIA Alliance Block Meet: मुंबई की बैठक से पहले बोली AAP, 'केजरीवाल बनें पीएम पद के उम्मीदवार'

#WATCH | AAP's Chief National Spokesperson Priyanka Kakkar says, "If you ask me, I would want Arvind Kejriwal to be the Prime Ministerial candidate. Even in such back-breaking inflation, the national capital Delhi has the lowest inflation. There is free water, free education,… pic.twitter.com/vMUquowQU6

इस बीच, चर्चा जोरों पर थी कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती भी विपक्ष के इस गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही हैं? हालांकि बहनजी ने साफ कर दिया है कि वे I.N.D.I.A. या NDA, किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लडे़ंगी।

सवाल यह भी है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईएनडीआईए का संयोजक बनाया जा सकता है? बिहार में इस तरह की चर्चा जोरों पर है। हालांकि नीतीश कुमार स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि उनकी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है।

यह बात और है कि जदयू के नेताओं के अनुसार नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण उपलब्ध हैं।

हालांकि यह बात किसी के गले नहीं उतर रही है कि राज्यों में एक दूसरे के धुर विरोधी दल मिलकर चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या ममता बनर्जी, सीपीएम या कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने पर राजी होंगी? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने पर राजी हो जाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव लड़ने का अपना फैसला वापस लेगी?

#WATCH | Mumbai | On a consensus over seat-sharing of INDIA alliance parties for Lok Sabha election, NC president Farooq Abdullah says, "Why do worry? What has to happen, will happen. Only God knows what will happen. We have to make an effort to get a majority."

On BJP's claim… pic.twitter.com/aWnd0gHlCM

