डेरा बाबा नानक। गुरु नानक देवजी के प्रकाश पर्व से पहले करतारपुर कॉरिडोर शुरू करने को लेकर कवायदें तेज हैं और इसी के तहत भारत और पाकिस्तान की सरकार के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद करतारपुर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। डेरा बाबा नानक में भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। बीएसएफ की 10 बटालियन के क्षेत्र में जीरो लाइन पर यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और इसमें गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, खाने-पीने और रहने की सुविधाओं पर समझौते पर सहमति बनी।

इस समझौते की जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एससीएल दास ने मीडिया को बताया कि इस समझौते के साथ ही करतारपुर कॉरिडोर को शुरू करने को लेकर औपचारिक फ्रेमवर्क बना लिया गया है। इसके तहत भारतीय और विदेशी श्रद्धालु इस करतारपुर कॉरिडोर का उपयोग कर सकते हैं। यह यात्रा वीज मुक्त रहेगी लेकिन तीर्थ यात्रियों को वैध पासपोर्ट लेकर जाना होगा।

SCL Das, Joint Secretary, MHA: Indian pilgrims of all faith and persons of Indian origin they can use the #KartarpurCorridor. The travel will be visa-free. Pilgrims need to carry only a valid passport. https://t.co/K3vogJlyO2

