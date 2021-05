एक तरफ राज्य सरकारें कोरोना वैक्सीन की कमी का रोना रो रही हैं, तमाम दल सरकार के टीकाकरण अभियान तेज करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार दावा कर रही है हम टीकाकरण करे मामले में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को दावा किया कि भारत, अमेरिका के बाद 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक देनेवाला दूसरा देश बन गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक, 60 साल से ऊपर की आयु के 42 फीसदी आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक भारत ने महज 130 दिनों में इस लक्ष्‍य को हासिल किया है, जबकि अमेरिका को बीस करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में 124 दिन लगे थे। यानी इस मामले में भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है।

India becomes second country after the US to cross 20 crore cumulative COVID-19 vaccination coverage; 42% population above 60 years have received their first dose of the vaccine: Ministry of Health and Family Welfare

