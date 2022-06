Reaction on Remarks: बीजेपी के नेताओं की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी का मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। ओआईसी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर भारत की आलोचना की और संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया था कि मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) को करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने कहा कि भारत OIC सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणी को सिरे से खारिज करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह खेदजनक है कि OIC सचिवालय ने एक बार फिर से प्रेरित, गुमराह करने वाली और शरारतपूर्ण टिप्पणी की। यह निहित स्वार्थी तत्वों की शह पर उसके विभाजनकारी एजेंडे को उजागर करता है।

We have seen the statement on India from the General Secretariat of the OIC. Government of India categorically rejects OIC Secretariat's unwarranted and narrow-minded comments. The Government of India accords the highest respect to all religions: Ministry of External Affairs(MEA) pic.twitter.com/hgLunrhqsT

— ANI (@ANI) June 6, 2022