2027 में पूरी तरह डिजिटल होगी भारत की जनगणना, 12 हजार करोड़ के बजट को कैबिनेट से मंजूरी

डिजिटल डेस्क। भारत की जनगणना 2027 देश के इतिहास में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल होगी। केंद्र सरकार ने इस दो-चरणीय प्रक्रिया के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य डेटा सुरक्षा, स्पीड और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यह पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप और एक वेब पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी, जहां नागरिक स्वयं भी अपनी जानकारी भर सकेंगे।
पूरा काम रियल-टाइम में 'जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली' (CMMS) द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर बिल्डिंग का जियो-टैग किया जाएगा। ऐप में हिंदी, अंग्रेजी सहित 16 से अधिक भाषाओं का ऑप्शन उपलब्ध होगा।
इस जनगणना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 1931 के बाद पहली बार अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) के अलावा सभी समुदायों की जाति से जुड़े विस्तृत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। साथ ही, प्रवास (Migration) से जुड़े विस्तृत सवाल जैसे जन्मस्थान, पिछला निवास और स्थान बदलने की वजह भी पूछी जाएगी।
डिजिटल होने से आंकड़ों का संकलन और रिपोर्टिंग अत्यधिक तेज हो जाएगी। डेटा रियल-टाइम अपलोड होगा, जिससे अनुमान है कि प्रारंभिक आंकड़े 10 दिनों में और अंतिम रिपोर्ट 6-9 महीनों में मिल जाएगी। यह गति 2029 के लिए नई लोकसभा सीटों के निर्धारण, सरकारी योजनाओं के फंड वितरण और बेहतर नीति-नियोजन में सहायक होगी। सिस्टम में ऑटो-चेक और जियो-टैगिंग से गलतियों की संभावना कम होगी।
यह भी पढ़ें- राहुल जी, जवाब दो, कांग्रेस ने क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार
सरकार ने खर्च कम करने के लिए गणना कर्मचारियों को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करने की अनुमति दी है, जिससे लगभग 2.4 करोड़ व्यक्ति-दिवस का अस्थायी रोजगार भी मिलेगा। हालांकि, भारत जैसे बड़े और डिजिटल रूप से असमान देश के लिए चुनौतियां भी हैं। केवल 65% आबादी ऑनलाइन है और दूर-दराज के कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में डेटा जुटाना एक चुनौती रहेगा। सरकार ने बैकअप के तौर पर पेपर फॉर्म रखने की भी व्यवस्था की है ताकि कोई भी वंचित न रह जाए।