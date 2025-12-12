2027 में पूरी तरह डिजिटल होगी भारत की जनगणना, 12 हजार करोड़ के बजट को कैबिनेट से मंजूरी

डिजिटल डेस्क। भारत की जनगणना 2027 देश के इतिहास में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल होगी। केंद्र सरकार ने इस दो-चरणीय प्रक्रिया के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य डेटा सुरक्षा, स्पीड और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यह पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप और एक वेब पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी, जहां नागरिक स्वयं भी अपनी जानकारी भर सकेंगे।

पूरा काम रियल-टाइम में 'जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली' (CMMS) द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर बिल्डिंग का जियो-टैग किया जाएगा। ऐप में हिंदी, अंग्रेजी सहित 16 से अधिक भाषाओं का ऑप्शन उपलब्ध होगा।