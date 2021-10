देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने आज (शुक्रवार) अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट कर इसकी घोषणा की। कहा कि मैंने तीन साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद शिक्षा जगत में वापस लौटने का फैसला लिया है। सुब्रमण्यन ने कहा कि राष्ट्र की सेवा करना एक सौभाग्य रहा है। मुझे समर्थन और प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उन्हें प्रदान किए गए अवसर के लिए धन्यवाद दिया। कहा कि मेरे पेशेवर जीवन में पीएम मोदी की तुलना में अधिक प्रेरक नेता मिलना बाकी है। सीतारमण के बारे में सुब्रमण्यन ने कहा कि वह दिल से एक विद्वान है।

I have decided to return back to academia following the completion of my 3-year fulfilling tenure. Serving The Nation has been an absolute privilege 🙏and I have wonderful support and encouragement🙏. My statement: @PMOIndia @narendramodi @FinMinIndia @nsitharamanoffc @PIB_India pic.twitter.com/NW5Y64kxJ6

— K V Subramanian (@SubramanianKri) October 8, 2021