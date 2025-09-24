पहली बार देश से बाहर भारतीय प्राइवेट कंपनी बनाएगी बख्तरबंद वाहन, मोरक्को में शुरू हुआ पहला भारतीय प्राइवेट रक्षा संयंत्र

एजेंसी,नई दिल्ली। पहली बार किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश से बाहर बख्तरबंद वाहन निर्माण का काम शुरू किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देलतिफ लाउदी ने मंगलवार को मोरक्को के बेरेचिड में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) के संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र में व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (WHAP) का उत्पादन होगा, जिसे डीआरडीओ के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है।
20 हजार वर्ग मीटर में फैला यह संयंत्र अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण केंद्र है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत यह भारत की रक्षा उद्योग में बढ़ती वैश्विक मौजूदगी को दर्शाता है। यह मोरक्को का भी सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण संयंत्र होगा। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने कहा कि यह किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी द्वारा स्थापित पहला विदेशी संयंत्र है, जो उन्नत लड़ाकू वाहन प्लेटफॉर्म डिजाइन करने की भारत की क्षमता को रेखांकित करता है।
समय से तीन महीने पहले उत्पादन शुरू
संयंत्र तय समय से तीन महीने पहले चालू हो गया है। डब्ल्यूएचएपी एक आधुनिक मॉड्यूलर लड़ाकू प्लेटफॉर्म है, जो उच्च गतिशीलता और सुरक्षा से लैस है। मोरक्को सरकार के साथ अनुबंध के तहत टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स डब्ल्यूएचएपी 8x8 का उत्पादन करेगी। शुरुआती डिलीवरी अगले महीने से होने की योजना है। इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी सृजित होंगे।
‘मेक विद फ्रेंड्स’ और ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ पर काम : राजनाथ
उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “‘मेक इन इंडिया’ के साथ-साथ हम ‘मेक विद फ्रेंड्स’ और ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ पर भी कार्य कर रहे हैं। मोरक्को में यह केंद्र उसी सोच का प्रतीक है।” उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब अलगाव नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य रणनीतिक स्वायत्तता को विकसित करना है। राजनाथ ने बताया कि इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर इंजीनियर, तकनीशियन और आपूर्तिकर्ताओं का मजबूत इकोसिस्टम बनेगा। भारतीय उद्योग अब न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि साझेदारी के जरिए मित्र देशों की रक्षा क्षमताओं को भी सशक्त बनाने की स्थिति में है।
भारत-मोरक्को साझेदारी का नया अध्याय
टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सुकर्ण सिंह ने कहा कि मोरक्को में रक्षा संयंत्र का उद्घाटन भारत और मोरक्को की औद्योगिक साझेदारी का नया अध्याय है। यह संयंत्र शुरुआती चरण में रॉयल मोरक्कन आर्मी की जरूरतें पूरी करेगा और बाद में अफ्रीकी देशों सहित अन्य मित्र राष्ट्रों को रक्षा उपकरण निर्यात करने के लिए विस्तारित किया जाएगा।
