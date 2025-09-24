पहली बार देश से बाहर भारतीय प्राइवेट कंपनी बनाएगी बख्तरबंद वाहन, मोरक्को में शुरू हुआ पहला भारतीय प्राइवेट रक्षा संयंत्र

एजेंसी,नई दिल्ली। पहली बार किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश से बाहर बख्तरबंद वाहन निर्माण का काम शुरू किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देलतिफ लाउदी ने मंगलवार को मोरक्को के बेरेचिड में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) के संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र में व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (WHAP) का उत्पादन होगा, जिसे डीआरडीओ के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है।

20 हजार वर्ग मीटर में फैला यह संयंत्र अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण केंद्र है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत यह भारत की रक्षा उद्योग में बढ़ती वैश्विक मौजूदगी को दर्शाता है। यह मोरक्को का भी सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण संयंत्र होगा। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने कहा कि यह किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी द्वारा स्थापित पहला विदेशी संयंत्र है, जो उन्नत लड़ाकू वाहन प्लेटफॉर्म डिजाइन करने की भारत की क्षमता को रेखांकित करता है।