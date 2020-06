Covid-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर: PM मोदी

Rev. Dr Joseph Mar Thoma Metropolitan के 90वें जन्मदिन समारोह के मौके पर PM Narendra Modi ने कहा कि Covid-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। भारत की रिकवरी दर तेजी से बढ़ रही है।

PM नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन दिया। भारत और विदेश से मार थोमा चर्च के कई अनुयायी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा, 'दुनिया Covid-19 महामारी के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रही है। Covid-19 सिर्फ एक शारीरिक कमजोरी नहीं है जो लोगों के जीवन को खतरा पैदा कर रही है, बल्कि इसने हमारा ध्यान अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आकृष्ट किया है। हमें अब और भी सावधान रहना होगा। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, दो गज की दूरी, भीड़ भरे स्थानों से बचना महत्वपूर्ण हैं।

I convey my greetings to him, and I wish him a long life and best health. Dr. Joseph Mar Thoma has devoted his life for the betterment of our society and nation. He has been particularly passionate about the removal of poverty and women empowerment: PM pic.twitter.com/QZMom37H2D — ANI (@ANI) June 27, 2020

उन्होंने कहा, डॉ. जोसेफ मार थोमा ने हमारे समाज और देश की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। यह विनम्रता की भावना के साथ है कि मार थोमा चर्च ने हमारे साथी भारतीयों के जीवन में एक सकारात्मक अंतर लाने के लिए काम किया है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very severe. Due to lockdown, many initiatives taken by the Government and a people-driven fight, India is much better placed than many other nations. India's recovery rate is rising: PM pic.twitter.com/hnWOgomSyB — ANI (@ANI) June 27, 2020

श्री मोदी ने कहा, देश में 8 करोड़ से अधिक परिवारों के पास धूम्रपान-मुक्त रसोई है। बेघरों को आश्रय देने के लिए डेढ़ करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत है।

Over 8 crore families have access to smoke-free kitchens. Over 1.5 crore houses have been made to give shelter to the homeless. India is home to the largest healthcare scheme in the world, Ayushman Bharat: PM Modi pic.twitter.com/PTRktIXWmm — ANI (@ANI) June 27, 2020

कौन हैं जोसेफ मार थोमा ?

जोसेफ मार थोमा का जन्म 27 जून, 1931 को हुआ था। वे (मार थोमा XXI) 21 वें मारथोमा मेट्रोपॉलिटन और मार थोमा सीरियन चर्च के वर्तमान रहनुमा हैं, जिन्हें द मलनकारा मार थोमा सुरमनी सभा भी कहा जाता है। इस चर्च का मुख्यालय केरल में है। पीटी जोसेफ का जन्म 27 जून 1931 को मैरामन पलकुन्नथु कडोन हाउस के पालकुनाथु टी. लुकोज और मैरामन पुथूर हाउस के मरियममा के पुत्र के रूप में हुआ था। जोसेफ मार थोमा पर्यावरण की रक्षा करने की वकालत करते हैं।

