मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'Zen G' आंदोलन के बाद पहली बार भारत-नेपाल सीमा वार्ता आज से शुरू

    भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों के प्रमुख बुधवार से वार्षिक सीमा वार्ता शुरू करेंगे। सितंबर में काठमांडू में ‘जेन जी’ ( Zen G) आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली उच्च-स्तरीय बैठक होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 09:22:49 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 09:23:46 AM (IST)
    'Zen G' आंदोलन के बाद पहली बार भारत-नेपाल सीमा वार्ता आज से शुरू
    भारत-नेपाल के बीच सीमा वार्ता आज से शुरू होगी।

    HighLights

    1. तीन दिवसीय 9वीं वार्षिक समन्वय बैठक 12 से 14 नवंबर तक चलेगी।
    2. दोनों पक्ष सीमा प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाने पर चर्चा करेंगे।
    3. संयुक्त गश्त और त्वरित सूचना साझाकरण तंत्र को प्रभावी बनाने पर जोर।

    डिजिटल डेस्कः भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों के प्रमुख बुधवार से वार्षिक सीमा वार्ता शुरू करेंगे। सितंबर में काठमांडू में ‘जेन जी’ ( Zen G) आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली उच्च-स्तरीय बैठक होगी।

    इस वार्ता में भारत की ओर से सशस्त्र सीमा बल (SSB) के महानिदेशक संजय सिंघल और नेपाल की ओर से सशस्त्र पुलिस बल (APF) के महानिरीक्षक राजू आर्यल नेतृत्व करेंगे।

    12 से 14 नवंबर तक चलेगी

    तीन दिवसीय 9वीं वार्षिक समन्वय बैठक 12 से 14 नवंबर तक चलेगी। इसमें दोनों पक्ष सीमा पार अपराधों पर नियंत्रण, रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वित सीमा प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाने पर चर्चा करेंगे।

    सूचना साझाकरण तंत्र को और प्रभावी बनाने पर जोर

    एसएसबी के अनुसार, बैठक में संयुक्त गश्त और त्वरित सूचना साझाकरण तंत्र को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि भारत-नेपाल सीमा पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

    नवंबर 2024 में काठमांडू में हुई थी वार्षिक बैठक

    दोनों देशों के बीच पिछली वार्षिक बैठक नवंबर 2024 में काठमांडू में हुई थी। एसएसबी वर्तमान में 1,751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल सीमा और 699 किलोमीटर लंबी भारत-भूटान सीमा की सुरक्षा करता है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.