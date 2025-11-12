'Zen G' आंदोलन के बाद पहली बार भारत-नेपाल सीमा वार्ता आज से शुरू

डिजिटल डेस्कः भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों के प्रमुख बुधवार से वार्षिक सीमा वार्ता शुरू करेंगे। सितंबर में काठमांडू में ‘जेन जी’ ( Zen G) आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली उच्च-स्तरीय बैठक होगी।

इस वार्ता में भारत की ओर से सशस्त्र सीमा बल (SSB) के महानिदेशक संजय सिंघल और नेपाल की ओर से सशस्त्र पुलिस बल (APF) के महानिरीक्षक राजू आर्यल नेतृत्व करेंगे।

12 से 14 नवंबर तक चलेगी

तीन दिवसीय 9वीं वार्षिक समन्वय बैठक 12 से 14 नवंबर तक चलेगी। इसमें दोनों पक्ष सीमा पार अपराधों पर नियंत्रण, रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वित सीमा प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाने पर चर्चा करेंगे।

सूचना साझाकरण तंत्र को और प्रभावी बनाने पर जोर

एसएसबी के अनुसार, बैठक में संयुक्त गश्त और त्वरित सूचना साझाकरण तंत्र को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि भारत-नेपाल सीमा पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

नवंबर 2024 में काठमांडू में हुई थी वार्षिक बैठक

दोनों देशों के बीच पिछली वार्षिक बैठक नवंबर 2024 में काठमांडू में हुई थी। एसएसबी वर्तमान में 1,751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल सीमा और 699 किलोमीटर लंबी भारत-भूटान सीमा की सुरक्षा करता है।