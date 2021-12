देश में ओमिक्रोन के मामले 781 पार, दिल्ली में सबसे अधिक केस, जानें सभी राज्यों का अपडेट

India Omicron Variant Update: देश में कोरोना वायरस का नया वैरिएंट ओमिक्रोन तेजी से फैल रहा है। अब तक ये 21 राज्यों में दस्तक दे चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार सुबह ओमिक्रोन को लेकर ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकार के अनुसार भारत में नए वैरिएंट के कुल 781 मामले हो गए हैं। इनमें से 241 मरीज स्वस्थ्य भी हो गए हैं।

दिल्ली में 238 केस

दिल्ली में संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक है। राजधानी में ओमिक्रोन के मामले बढ़कर 238 हो गए हैं। वहीं 57 मरीज ठीक भी हुए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई पाबंदियां लग दी है। दिल्ली में मंगलवार से येलो अलर्ट लागू हो गया है। वहीं सरकार ने सार्वजिक परिवहन को 50% क्षमता के साथ चलाने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के आने से मामले बढ़े हैं। ओमिक्रोन के एक भी मरीज को अब तक ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी है।

COVID19 positivity rate is around 1% with 496 new cases reported yesterday. The cases have increased with the arrival of international flights. Not a single Omicron patient has required oxygen support so far: Delhi Health Minister Satyendar Jain pic.twitter.com/LyWALjLQey — ANI (@ANI) December 29, 2021

महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों का हाल

महाराष्ट्र में ओमिक्रोन के अब 167 मामले हो गए हैं, जबकि 72 लोग रिकवर हो गए हैं। वहीं गुजरात में 73, केरल में 65, तेलंगाना में 62, राजस्थान में 46, कर्नाटक में 34, तमिलनाडु में 34, हरियाणा में 12, पश्चिम बंगाल में 11, मध्यप्रदेश में 9, ओडिशा में 8, आंध्रप्रदेश में 8, उत्तराखंड में 4, चंडीगढ़ में 3, जम्मू और कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2, गोवा में 1, हिमाचल प्रदेश में 1, लद्दाख और मणिपुर में 1-1 केस हैं।

781 Omicron cases in India so far. 9,195 new COVID19 cases reported in the last 24 hours, active caseload at 77,002 pic.twitter.com/T856yGqZ0k — ANI (@ANI) December 29, 2021

पिछले 24 घंटे में मिले इतने केस

वहीं पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 9,195 मामले दर्ज किए गए। इन नए केस के साथ एक्टिव मामलों की संख्या 77,002 हो गई है।

ओडिशा में खुलेंगे स्कूल

ओडिशा सरकार ने 3 जनवरी के कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। स्कूल और जन शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने इसकी जानकारी दी। कहा कि 27,000 स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। 15 साल से अधिक उम्र के छात्रों को सरकार के दिशानिर्देशों के तहत वैक्सीन लगाई जाएगी।

चेन्नई में नए साल के जश्न पर प्रतिबंध

तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम और स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने बुधवार को अशोक नगर में कोविड नियंत्रण क्षेत्र का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 45 ओमिक्रोन केस मिले हैं। सभी मरीज को वैक्सीन की दोनों खुराकें लग चुकी हैं। उन्होंने कहा कि चेन्नई पुलिस ने होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया है। 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राज्यों में समीक्षा बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने आगे कहा, 'हम जनता से अपील करते हैं कि इस रविवार को आयोजित होने वाले मेगा टीकाकरण शिविर में वैक्सीन लगवाएं।' चेन्नई में 1600 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक दिन में 2.5 लाख लोगों का टीकाकरण करना है।

Chennai | Tamil Nadu Health Minister Ma Subramanian & Health Secy J Radhakrishnan inspect Ashok Nagar COVID containment zone Sanitisation program being conducted in this area. 23,000 tests conducted in Chennai y'day, to be ramped up in the coming days, says the minister. pic.twitter.com/qk0b8j0NUb — ANI (@ANI) December 29, 2021

Posted By: Sandeep Chourey