भारत ने पत्रकार राणा अय्यूब के समर्थन में यूएन के ट्वीट पर कड़ा ऐतराज जताया है। दरअसल यूएन जेनेवा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ न्यायिक उत्पीड़न को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। इस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए संयुक्त राष्ट्र(UN) से साफ शब्दों में कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। भारत ने ये भी कहा कि एक भ्रामक कहानी को आगे बढ़ाना केवल संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। जिनेवा में भारतीय मिशन ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि "तथाकथित न्यायिक उत्पीड़न के आरोप निराधार और अनुचित हैं। भारत कानून के शासन को कायम रखता है, लेकिन समान रूप से स्पष्ट है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।"

Judicial harassment allegations are baseless & unwarranted. India upholds rule of law but is equally clear that no one is above law. We expect SRs to be accurately informed.Advancing a misleading narrative only tarnishes UN Geneva’s reputation:Permanent Mission of India in Geneva pic.twitter.com/y9YwMqsOur

दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वाशिंगटन पोस्ट की स्तंभकार राणा अय्यूब (Rana Ayyub) के 1.77 करोड़ रुपए कुर्क कर लिए थे। राणा अय्यूब पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए मिली धनराशि का कथित रूप से दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। ED इस मामले की जांच कर रही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने इस मुद्दे को उठाया। यूएन ने आरोप लगाया कि राणा अय्यूब पर लगातार महिला होने के नाते द्वेषपूर्ण और सांप्रदायिक हमले किये जा रहे हैं। साथ ही उनका न्यायिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे फौरन खत्म किया जाना चाहिए।

Relentless misogynistic and sectarian attacks online against journalist @RanaAyyub must be promptly and thoroughly investigated by the #Indian 🇮🇳 authorities and the judicial harassment against her brought to an end at once, stress @UN_SPExperts. https://t.co/scIURjpOdn pic.twitter.com/5jzUWA4V48

— UN Geneva (@UNGeneva) February 21, 2022