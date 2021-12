Omicron variant in india । देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट का फैलाव तेजी से हो रहा है। अभी तक देश में ओमिक्रोन संक्रमित मरीजों की संख्या 380 के ऊपर पहुंच चुकी है और विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ दो या तीन सप्ताह में ही ओमिक्रोन संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच जाएगी। ऐसे में आशंका है कि आने वाले दो माह में देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 मिलियन के करीब पहुंच जाए।

Global trends show that number of #Omicron cases is going to reach 1000 in 2-3 weeks & one million, maybe, in 2 months. We don't have more than a month before a major outbreak happens in India. We need to prevent this: Dr TS Anish, Member, COVID Expert Committee, Kerala (24.12) pic.twitter.com/XgOx0fphj6

