पूरी दुनिया जिस वक्त कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है, उस वक्त भी पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरावने ने इस बात का खुलासा किया है। आर्मी चीफ नरवाने ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना वायरस के चलते बने हालातों के बावजूद नहीं सुधरा है। वह कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए Coronavirus का सहारा लेकर घाटी में आतंकियों की सप्लाई कर रहा है। बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया के साथ ही पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हालात बदतर होते जा रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से इस घटिया हरकत को अंजाम दिया जा रहा है।

आर्मी चीफ ने दिया ये बयान

भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरावने ने अपने बयान में कहा कि 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस वक्त पूरी दुनिया और भारत कोरोना महामारी से लड़ रहा है उस वक्त हमारा पड़ोसी हमें परेशान करने के लिए हरकत कर रहा है।' आर्मी चीफ ने आगे कहा कि 'जिस वक्त हम न सिर्फ हमारे देश के लोगों बल्कि अन्य देशों के लोगों को भी मेडिकल टीम, दवाएं भेजकर मदद कर रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ आतंक को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यह अच्छी बात नहीं है।'

While we are busy not only helping our own citizens but the rest of the world by sending medical teams and exporting medicines, on the other hand, Pakistan is only exporting terror. This doesn’t auger well: Army Chief Gen MM Naravane to ANI, in Kupwara (J&K) #COVID19 pic.twitter.com/YkpGL6yojG

— ANI (@ANI) April 17, 2020