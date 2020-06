नई दिल्ली। भारतीय सेना ने शनिवार को बिहार रेजीमेंट को समर्पित करते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उनके साहस और पराक्रम की प्रशंसा की है। इस वीडियो में रेजीमेंट के 21 साल पहले कारगिल युद्ध में दिखाए गए पराक्रम को भी याद किया है। वीडियो में कहा गया है कि उनकी जन्म लड़ने के लिए हुआ है और वह बैट्स नहीं हैं। वे बैटमैन हैं। यह वीडियो द सागा ऑफ #DhruvaWarriors और द लॉइन्स ऑफ #BiharRegiment के हैशटैग के साथ पोस्ट किया गया है।

— NorthernComd.IA (@NorthernComd_IA) June 20, 2020