भारत और चीन के बीच Line of Actual Control (LAC) पर तनाव कम होने की बजाय बढ़ गया है। मीडिया में आ रही ताजा खबरों के अनुसार भारत और चीन के सैनिकों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थित गलवन घाटी में बड़ी झड़प हुई है और इसमें एक भारतीय अफसर और दो जवानों के शहीद होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि शहीदों में एक कमांडिंग अफसर है। चीन के साथ सीमा पर हुई यह घटना बेहद ही गंभीर बताई जा रही है क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने वाला है। भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि कर दी है। हालांकि, पूरे घटनाक्रम को लेकर विदेश मंत्रालय और सेना के डिटेल बयान का इंतजार किया जा रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारतीय सेना की तरफ से दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें इसके पीछे के कारणों का खुलासा हो सकेगा। साथ ही बताया जा रहा है कि इस झड़प में भारतीय सेना के साथ ही चीनी सैना को भी नुकसान हुआ है और उसके भी सैनिक मारे गए हैं।

जानकारी के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम तब हुआ जब दोनों देशों के सैनिक बातचीत के बाद पीछे हट रहे थे। भारतीय सेना द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार, गलवन घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के दौरान सोमवार रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव बढ़ा और इस दौरान हुई झड़प में भारतीय सेना को तीन जवान की शहादत झेलनी पड़ी है। फिलहाल दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में बैठक कर रहे हैं।

During de-escalation process in Galwan Valley, a violent face-off took place last night with casualties. The loss of lives on Indian side includes an officer & 2 soldiers. Senior military officials of the two sides are currently meeting at the venue to defuse the situation: Army pic.twitter.com/Z3y9ocQu26

— ANI (@ANI) June 16, 2020