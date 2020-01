नई दिल्ली। अमेरिका (United States) और ईरान (Iran) के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिकी की कार्रवाई का जबाव देते हुए आज सुबह ईरान ने इराक (Iraq) स्थित अमेरिकी एयरबेस पर एक दर्जन रॉकेट दाग दिए हैं। इसके बाद हालात और बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने एडवायजरी जारी की है। MEA ने भारत के नागरिकों को जरूरी ना होने पर इराक की यात्रा ना करने की सलाह दी है। इसके अलावा इराक में रहने वाले भारतीयों को भी वहां ट्रेवल करने से मना किया गया है।

MEA की ओर से कहा गया है कि 'इराक में वर्तमान हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि अगला नोटिफिकेशन जारी होने के पहले वे जब तक जरूरी ना हों इराक की यात्रा करने से बचें। इराक में रहने वाले भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और इराक में ट्रेवल करने से बचें।'

MEA: In view of the prevailing situation in Iraq, Indian nationals are advised to avoid all non-essential travel to Iraq until further notification. Indian nationals residing in Iraq are advised to be alert and may avoid travel within Iraq. pic.twitter.com/kmFsb0G60M

