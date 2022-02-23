Indian Rail Cancelled Trains List । भारतीय रेलवे ने बुधवार को फिर 300 से ज्‍यादा पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। कैंसिल ट्रेनों में अधिकांश ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार रूट पर जाने वाली है। रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि बुधवार को 03057 AZ-NILE PASS SPL, 05366 RMR-MB SPL EXP, 07292 KRNT-GTL, 05750 HDB-NJP PASSENGER SPL, 06510 DNR-SBC HMSF S/F EXP SPL, 12395 RJPB-AII ZIYARAT EXP, 15058 ANVT-GKP EXPRESS कैंसिल हैं।

यात्रा पर जाने से पहले यहां देखें कैंसिल ट्रेनों की पूरी सूची

00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP

PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD) PEXP 04:00

01535 PUNE-PLLD DMU SPL

PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD) PSPC 05:50

01536 PLLD-PUNE SPECIAL

PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE) PSPC 18:00

01537 LNN-PLLD SPECIAL

LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD) PSPC 15:00

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01538 PLLD-LNN SPECIAL

PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN) PSPC 11:00

01539 PUNE STR DMU

PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR) PSPC 18:30

01540 STR-PUNE DMU

SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE) PSPC 06:15

03042 AZ-KWAE PASSENGER SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 03:30

03051 HWH- BWN MEMU PGR SPL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 01:50

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03057 AZ-NILE PASS SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE) PSPC 02:45

03060 NILE- KWAE PASS SPL

NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35

03068 AZ-KWAE MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:45

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25

03087 AZ RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20

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03091 AZ-SBG SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15

03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20

03343 GMO-CPU PASS SPL

NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU) PSPC 05:30

03344 CPU-GMO PASS SPL

CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO) PSPC 07:25

03361 GMO-BRWD PASS SPL

NSC BOSE J GOMO (GMO) - BARWADIH JN (BRWD) PSPC 13:00

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03362 BRWD-GMO PASS SPL

BARWADIH JN (BRWD) - NSC BOSE J GOMO (GMO) PSPC 05:50

03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL

JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15

03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL

KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 05:15

03459 BGP-JMP SPL

BHAGALPUR (BGP) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 21:25

03460 JMP-BGP SPL

JAMALPUR JN (JMP) - BHAGALPUR (BGP) PSPC 18:55

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03461 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50

03468 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00

03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL

BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 04:00

03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 04:55

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05

03616 GAYA-JMP PASSENGER SPL

GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 15:00

04193 DDU-SFG MEMU SPL

PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 16:30

04194 SFG-DDU MEX SPL

SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 07:05

04474 BRML-BAHL EXP SPL

BADGAM (BDGM) - BANIHAL (BAHL) PSPC 07:50

04475 BDGM-BRML EXP SPL

BADGAM (BDGM) - BARAMULA (BRML) PSPC 07:55

04476 BRML-BDGM EXP SPL

BARAMULA (BRML) - BADGAM (BDGM) PSPC 10:40

04483 BAHL-BRML EXP SPL

BANIHAL (BAHL) - BARAMULA (BRML) PSPC 07:30

04614 BRML-BAHL MEX SPL

BARAMULA (BRML) - BANIHAL (BAHL) PSPC 09:10

04617 BAHL-BRML DMU MEX SPL

BANIHAL (BAHL) - BARAMULA (BRML) PSPC 08:25

04618 BRML-BAHL DEMU MEX SPL

BARAMULA (BRML) - BANIHAL (BAHL) PSPC 08:00

05137 MAU-PRRB UNRESV SPL

MAU JN (MAU) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) PSPC 14:45

05138 PRRB-MAU EXP. SPL.

PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - MAU JN (MAU) PSPC 06:10

05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL

HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15

05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL

SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30

05331 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 07:25

05332 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45

05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30

05363 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05

05364 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10

05510 JMP-SHC PASSENGER SPECIAL

JAMALPUR JN (JMP) - SAHARSA JN (SHC) PSPC 21:45

05701 MLDT-KIR PASSENGER SPL

MALDA TOWN (MLDT) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 07:00

05702 KIR-MLDT PASSENGER SPL

KATIHAR JN (KIR) - MALDA TOWN (MLDT) PSPC 14:50

05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL

MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 14:00

05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL

KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC) PSPC 08:10

05750 HDB-NJP PASSENGER SPL

HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 11:45

05751 NJP-HDB PASSENGER SPL

NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 14:45

06243 SBC-HPT PAS SPECIAL

KSR BENGALURU (SBC) - HOSPET JN (HPT) PSPC 05:00

06244 HPT-SBC PAS SPECIAL

HOSPET JN (HPT) - KSR BENGALURU (SBC) PSPC 11:55

06510 DNR-SBC HMSF S/F EXP SPL

DANAPUR (DNR) - KSR BENGALURU (SBC) TOD 18:10

06591 TK-SMET PAS SPL

TUMKUR (TK) - SHIMOGA TOWN (SMET) PSPC 18:40

06592 SMET-TK PAS SPL

SHIMOGA TOWN (SMET) - TUMKUR (TK) PSPC 04:00

07292 KRNT-GTL

KURNOOL CITY (KRNT) - GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 08:30

07347 UBL-CTA UR EXP SPL

HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA) PSPC 07:10

07348 CTA-UBL UR EXP SPL

CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL) PSPC 14:00

07369 CMGR-YPR PASS SPL

CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR) PSPC 07:50

07370 YPR-CMGR PASS SPL

YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 15:30

07555 KIR - JBN DMU SPECIAL

KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 14:45

07556 JBN - KIR DMU SPECIAL

JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 18:00

07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45

07796 MOB-SC DEMU

MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:45

07861 BZA-NS

VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS) PSPC 20:15

07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05

07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40

08263 TIG-BSP MEMU SPL

TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 09:30

08264 BSP-TIG SPL

BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG) PSPC 06:50

08303 SBP-PURI SPECIAL

SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00

08304 PURI-SBP SPECIAL

PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45

08437 BHC-CTC SPECIAL

BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30

08438 CTC-BHC MEMU

CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55

08737 RIG-BSP MEMU SPL

RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 15:35

08738 BSP RIG MEMU SPL

BILASPUR JN (BSP) - RAIGARH (RIG) PSPC 10:40

08861 GONDIA JSG SPL

GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 05:20

08862 JSG GONDIA MEMU SPL

JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G) PSPC 07:20

09066 CPR - ST SPL CLONE TRAIN

CHHAPRA (CPR) - SURAT (ST) TOD 08:30

09110 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55

09113 PRTN - EKNR SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:35

09440 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20

09444 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05

09447 ADI-PNBE SPL CLONE TRAIN

AHMEDABAD JN (ADI) - PATNA JN (PNBE) TOD 19:30

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 02:12

10102 MADGAON - RATNAGIRI

MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:25

12053 HW-ASR EXP

HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45

12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP

AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50

12179 LJN - AF INTERCITY

LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF) SUF 15:55

12180 AF -LJN INTERCITY

AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31

12226 KAIFIAT EXP

DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH) SUF 20:25

12267 RJT DURONTO EXP

MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10

12268 HAPA - MMCT DURANTO

HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40

12345 HWH GHY SARAIGHAT EXPRESS

HOWRAH JN (HWH) - GUWAHATI (GHY) SUF 15:55

12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) SUF 13:15

12369 HWH DDN KUMBHA EXP

HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN) SUF 13:00

12393 SAMPOORNA KRANTI EXPRESS

RAJENDRANAGAR T (RJPB) - NEW DELHI (NDLS) SUF 19:25

12395 RJPB-AII ZIYARAT EXP

RAJENDRANAGAR T (RJPB) - AJMER (AII) SUF 17:55

12505 NORTHEAST EXPRESS

KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:40

12529 PPTA LJN S F

PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30

12530 LJN PPTA S F

LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00

12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP

MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS) SUF 19:35

12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP.

BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP) SUF 07:25

12554 NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - SAHARSA JN (SHC) SUF 20:40

12557 MFP-ANVT SAPTKRANTI EXP

MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 11:35

12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP

GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 18:45

12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP) SUF 20:00

12614 SBC-MYS TIPPU EXPRESS

KSR BENGALURU (SBC) - MYSORE JN (MYS) SUF 15:15

12768 SRC-NED EXP

SANTRAGACHI JN (SRC) - NANDED (NED) SUF 14:45

12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE) SUF 20:45

12912 HW - BL EXPRESS

HARIDWAR JN (HW) - VALSAD (BL) SUF 17:30

12987 SDAH AII EXP

SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII) SUF 22:55

12988 AII SDAH EXP

AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45

13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP

SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00

13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP

NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH) MEX 11:45

13414 DLI MLDT FARAKKA EXP

DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 21:40

13483 MLDT DLI FARAKKA EXP

MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI) MEX 19:15

14005 LICHCHIVI EXPRESS

SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30

14006 LICHCHIVI EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00

14211 AGC INTERCITY EXPRESS

AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00

14212 AGC INTERCITY EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40

14217 UNCHAHAR EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35

14218 UNCHAHAR EXP

CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45

14230 HW PYG EXP

YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 15:20

14235 VARANASI-BAREILLY EXP

VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE) MEX 23:10

14236 BERELLY VARANASI EXP

BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB) MEX 16:35

14265 BSB DDN EXP

VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN) MEX 08:25

14266 DDN BSB EXPRESS

DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB) MEX 18:15

14307 PYGS -BE PASS. EXP.

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE) MEX 01:05

14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS

BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30

14309 UJJAINI EXPRESS

UJJAIN JN (UJN) - DEHRADUN (DDN) MEX 21:05

14310 UJJAIYANI EXP

DEHRADUN (DDN) - UJJAIN JN (UJN) MEX 05:50

14323 ROK INTERCITY EXP

NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45

14324 NDLS INTERCITY EXP

ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00

14505 ASR-NLDM EXPRES

AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00

14506 NLDM-ASR EXPRESS

NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15

14507 DLI BTI EXP

DELHI (DLI) - FAZILKA (FKA) MEX 13:05

14508 FKA DLI EXP

FAZILKA (FKA) - DELHI (DLI) MEX 02:05

14521 DELHI-AMBALA EXPRESS

DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10

14522 AMBALA-DELHI EXP SPL

AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI) MEX 06:40

14525 UMB - SGNR INT EXP

AMBALA CANT JN (UMB) - SHRI GANGANAGAR (SGNR) MEX 05:05

14526 SGNR - UMB INT EXP

SHRI GANGANAGAR (SGNR) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 14:00

14673 SHAHEED EXPRESS

JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:20

14813 JU BPL EXP

JODHPUR JN (JU) - BHOPAL JN (BPL) MEX 08:50

14814 BPL JU EXP

BHOPAL JN (BPL) - JODHPUR JN (JU) MEX 16:55

14823 JU-RE EXP

JODHPUR JN (JU) - REWARI (RE) MEX 01:35

14824 RE-JU EXP

REWARI (RE) - JODHPUR JN (JU) MEX 13:10

14887 RKSH BME EXP

RISHIKESH (RKSH) - BARMER (BME) MEX 19:25

14888 BARMER RKSH EXP

BARMER (BME) - RISHIKESH (RKSH) MEX 07:25

15011 LJN-SRE EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55

15012 LJN SRE EXP

CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15

15039 CPA-KSJ EXP

KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ) MEX 15:10

15040 KSJ-CPA-EXP

KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00

15053 LJN-CPR-EXP

CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35

15054 LJN-CPR-EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00

15058 ANVT-GKP EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP) MEX 17:10

15067 GKP-BDTS EXP

GORAKHPUR (GKP) - BANDRA TERMINUS (BDTS) MEX 05:30

15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL

CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00

15084 FBD-CPR EXP SPECIAL

FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR) MEX 14:35

15105 CPR-NTV INTERCITY EXP

CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 06:00

15106 NTV CPR INTERCITY EXP

NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00

15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.

CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35

15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS

VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25

15128 NDLS -BSBS K V EXP

NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS) MEX 11:35

15159 CPR DURG EXP

CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG) MEX 07:10

15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS

LUCKNOWJN (LJN) - BARAUNI JN (BJU) MEX 15:15

15657 BRAHMAPUTRA MAIL

DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40

15658 BRAHMAPUTRA MAIL

KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35

15707 KIR-ASR EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45

15708 ASR-KIR EXPRESS

AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25

15709 MLDT-NJP EXPRESS

MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 17:00

15710 NJP-MLDT EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 07:00

15719 KIR-SGUJ I/C EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) - SILIGURI JN (SGUJ) MEX 06:15

15720 SGUJ-KIR I/C EXPRESS

SILIGURI JN (SGUJ) - KATIHAR JN (KIR) MEX 14:15

15904 CDG-DBRG EXPRESS

CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG) MEX 23:20

16579 YPR-SMET EXPRESS

YASVANTPUR JN (YPR) - SHIMOGA TOWN (SMET) MEX 09:15

16580 SMET-YPR EXPRESS

SHIMOGA TOWN (SMET) - YASVANTPUR JN (YPR) MEX 15:30

17269 BZA-NS

VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS) MEX 16:40

17391 SBC-UBL EXPRESS

KSR BENGALURU (SBC) - HUBLI JN (UBL) MEX 23:55

17392 UBL-SBC EXPRESS

HUBLI JN (UBL) - KSR BENGALURU (SBC) MEX 18:00

18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP

TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 21:10

18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP

AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 12:45

18236 BSP-BPL PASS CUM EXP

BILASPUR JN (BSP) - BHOPAL JN (BPL) MEX 22:30

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15

19575 OKHA - NDT EXPRESS

OKHA (OKHA) - NATHDWARA (NDT) MEX 08:20

20940 SLN - ADI S.F EXP

SULTANPUR (SLN) - AHMEDABAD JN (ADI) SUF 18:05

20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20

22161 BHOPAL-DAMOH RAJYA RANI

BHOPAL JN (BPL) - DAMOH (DMO) SUF 17:55

22169 RKMP-SRC SF HAMSAFAR

RANI KAMALAPATI (RKMP) - SANTRAGACHI JN (SRC) SUF 14:40

22406 ANVT-BGP GARIB RATH

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) GBR 17:20

22453 RAJYA RANI EX

LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25

22454 RAJYA RANI EX

MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40

22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP

CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ) SUF 05:20

22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP

MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR) SUF 23:50

22917 HARIDWAR EXPRESS

BANDRA TERMINUS (BDTS) - HARIDWAR JN (HW) SUF 12:45

31191 NH-KLYM LOCAL

NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:10

31311 SDAH - KLYM LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12

31312 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 05:02

31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40

31412 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:05

31414 NH - SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50

31511 SDAH-STB LOCAL

SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB) SUB 04:35

31512 STB - SDAH LOCAL

SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:22

31514 STB - SDAH LOCAL

SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:46

31612 RHA - SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:20

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

31721 RHA - KNJ LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 04:42

31741 RHA - GEDE LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - GEDE (GEDE) SUB 04:42

31811 SDAH-KNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 03:20

31812 KNJ - SDAJ LOCAL

KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:20

31911 SDAH-GEDE LOCAL

SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE) SUB 04:20

31912 GEDE - SDAH LOCAL

GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:50

32211 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE) SUB 04:07

32212 DKAE-SDAH LOCAL

DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH) SUB 05:00

32213 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE) SUB 04:58

33311 BT-HNB LOCAL

BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB) SUB 04:03

33512 HNB-SDAH LOCAL

HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:03

33514 HNB-SDAH LOCAL

HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:48

33651 SDAH-HB LOCAL

SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB) SUB 04:45

33711 RHA - BNJ LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15

33712 BNJ - RHA LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 04:18

33811 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 03:15

33812 BNJ-SDAH LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 02:58

33813 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15

33814 BNJ-SDAH LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:25

33815 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:55

34111 KBGB - SDAH LOCAL

KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:45

34112 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 03:45

34114 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 04:36

34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20

34334 BRP - LKPR LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15

34352 SPR - CG LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG) SUB 04:50

34411 SPR - SDAH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:40

34412 SDAH- SPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 04:15

34511 CG - SDAH LOCAL

CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:45

34513 CG - SDAH LOCAL

CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:32

34711 LKPR - SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:00

34712 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:00

34713 LKPR - SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:35

34714 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:30

34715 LKPR - SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:15

34717 LKPR - SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:44

34791 NMKA - SDAH LOCAL

NAMKHANA (NMKA) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:07

34811 DH - SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:00

34812 SDAH-DH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 03:54

34813 DH - SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:00

34814 SDAH-DH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:45

34815 DH - SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:40

34881 DH SONARPUR LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45

34882 SPR DH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50

34891 DH BRP LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13

34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22

34914 LKPR NMKA LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA) SUB 04:08

34935 NMKA - LKPR LOCAL

NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 03:05

34937 NMKA KWDP LOCAL

NAMKHANA (NMKA) - KAKDWIP (KWDP) SUB 04:37

34981 KWDP-LKPR LOCAL

KAKDWIP (KWDP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:56

36037 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55

36038 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

36811 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:00

36812 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 02:58

36813 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:55

36814 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:58

36854 BWN HWH (CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 20:07

37111 HWH-BELURMATH LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BRMH (BRMH) SUB 07:40

37112 BRMH - HWH LOCAL

BRMH (BRMH) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:23

37117 HWH-BRMH LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BRMH (BRMH) SUB 16:05

37118 BRMH - HWH LOCAL

BRMH (BRMH) - HOWRAH JN (HWH) SUB 16:45

37211 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:47

37212 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:07

37213 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 05:14

37214 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

37216 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45

37246 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30

37253 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 14:40

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05

37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

37309 HWH TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55

37312 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

37314 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:50

37316 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37354 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00

37371 HWH-GOGT LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - GOGHAT (GOGT) SUB 04:22

37385 TAK-AMBG LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG) SUB 04:00

37386 AMBG-TAK LOCAL

ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:50

37391 TAK AMBG LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG) SUB 22:25

37394 AMBG TAK LOCAL

ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK) SUB 23:15

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

37521 NH-BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:40

37522 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:10

37611 HWH-PDA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA) SUB 11:42

37614 PDA-HWH LOCAL

PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 13:30

37657 HWH-MYM LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM) SUB 13:43

37658 MYM-HWH LOCAL

MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH) SUB 16:05

37731 BDC-MYM LOCAL

BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) SUB 20:47

37732 MYM-BDC LOCAL

MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB 21:50

37741 BDC-KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 03:05

37742 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:40

37743 BDC-KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 04:30

37781 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 03:45

37782 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45

37783 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20

37785 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45

37786 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35

37811 HWH- BWN M/LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:15

37812 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

37814 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:05

37912 KWAE-HWH LOCAL

KATWA JN. (KWAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:45

38302 MCA-HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38304 MCA HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:55

38306 MCA - HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:20

38402 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38404 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:25

38408 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:35

38702 KGP HWH LOCAL

KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38703 HWH-KGP LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - KHARAGPUR JN (KGP) SUB 03:30

38704 KGP HWH LOCAL

KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

38801 HWH-MDN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN) SUB 02:45

38802 MDN HWH LOCAL

MIDNAPORE (MDN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:15

38803 HWH MDN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN) SUB 04:25

52591 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE

DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ) PAS 09:45

52596 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE

DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ) PAS 11:40

52598 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE

DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ) PAS 13:50

52965 DADN KKD PASSENGER

DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD) PAS 11:05

52966 KKD DADN PASSENGER

KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PAS 15:34

Posted By: Sandeep Chourey

 