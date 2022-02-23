Indian Rail Cancelled Trains List: आज कैंसिल हुई 300 से ज्यादा ट्रेनें, यात्रा से पहले यहां देखें पूरी लिस्ट
Indian Rail Cancelled Trains List । भारतीय रेलवे ने बुधवार को फिर 300 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। कैंसिल ट्रेनों में अधिकांश ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार रूट पर जाने वाली है। रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि बुधवार को 03057 AZ-NILE PASS SPL, 05366 RMR-MB SPL EXP, 07292 KRNT-GTL, 05750 HDB-NJP PASSENGER SPL, 06510 DNR-SBC HMSF S/F EXP SPL, 12395 RJPB-AII ZIYARAT EXP, 15058 ANVT-GKP EXPRESS कैंसिल हैं।
यात्रा पर जाने से पहले यहां देखें कैंसिल ट्रेनों की पूरी सूची
00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP
PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD) PEXP 04:00
01535 PUNE-PLLD DMU SPL
PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD) PSPC 05:50
01536 PLLD-PUNE SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE) PSPC 18:00
01537 LNN-PLLD SPECIAL
LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD) PSPC 15:00
01538 PLLD-LNN SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN) PSPC 11:00
01539 PUNE STR DMU
PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR) PSPC 18:30
01540 STR-PUNE DMU
SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE) PSPC 06:15
03042 AZ-KWAE PASSENGER SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 03:30
03051 HWH- BWN MEMU PGR SPL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 01:50
03057 AZ-NILE PASS SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE) PSPC 02:45
03060 NILE- KWAE PASS SPL
NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35
03068 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:45
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20
03091 AZ-SBG SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20
03343 GMO-CPU PASS SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU) PSPC 05:30
03344 CPU-GMO PASS SPL
CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO) PSPC 07:25
03361 GMO-BRWD PASS SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - BARWADIH JN (BRWD) PSPC 13:00
03362 BRWD-GMO PASS SPL
BARWADIH JN (BRWD) - NSC BOSE J GOMO (GMO) PSPC 05:50
03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15
03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 05:15
03459 BGP-JMP SPL
BHAGALPUR (BGP) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 21:25
03460 JMP-BGP SPL
JAMALPUR JN (JMP) - BHAGALPUR (BGP) PSPC 18:55
03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50
03468 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00
03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 04:00
03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 04:55
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05
03616 GAYA-JMP PASSENGER SPL
GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 15:00
04193 DDU-SFG MEMU SPL
PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 16:30
04194 SFG-DDU MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 07:05
04474 BRML-BAHL EXP SPL
BADGAM (BDGM) - BANIHAL (BAHL) PSPC 07:50
04475 BDGM-BRML EXP SPL
BADGAM (BDGM) - BARAMULA (BRML) PSPC 07:55
04476 BRML-BDGM EXP SPL
BARAMULA (BRML) - BADGAM (BDGM) PSPC 10:40
04483 BAHL-BRML EXP SPL
BANIHAL (BAHL) - BARAMULA (BRML) PSPC 07:30
04614 BRML-BAHL MEX SPL
BARAMULA (BRML) - BANIHAL (BAHL) PSPC 09:10
04617 BAHL-BRML DMU MEX SPL
BANIHAL (BAHL) - BARAMULA (BRML) PSPC 08:25
04618 BRML-BAHL DEMU MEX SPL
BARAMULA (BRML) - BANIHAL (BAHL) PSPC 08:00
05137 MAU-PRRB UNRESV SPL
MAU JN (MAU) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) PSPC 14:45
05138 PRRB-MAU EXP. SPL.
PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - MAU JN (MAU) PSPC 06:10
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30
05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 07:25
05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45
05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30
05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05
05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45
05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10
05510 JMP-SHC PASSENGER SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - SAHARSA JN (SHC) PSPC 21:45
05701 MLDT-KIR PASSENGER SPL
MALDA TOWN (MLDT) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 07:00
05702 KIR-MLDT PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA TOWN (MLDT) PSPC 14:50
05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 14:00
05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC) PSPC 08:10
05750 HDB-NJP PASSENGER SPL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 11:45
05751 NJP-HDB PASSENGER SPL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 14:45
06243 SBC-HPT PAS SPECIAL
KSR BENGALURU (SBC) - HOSPET JN (HPT) PSPC 05:00
06244 HPT-SBC PAS SPECIAL
HOSPET JN (HPT) - KSR BENGALURU (SBC) PSPC 11:55
06510 DNR-SBC HMSF S/F EXP SPL
DANAPUR (DNR) - KSR BENGALURU (SBC) TOD 18:10
06591 TK-SMET PAS SPL
TUMKUR (TK) - SHIMOGA TOWN (SMET) PSPC 18:40
06592 SMET-TK PAS SPL
SHIMOGA TOWN (SMET) - TUMKUR (TK) PSPC 04:00
07292 KRNT-GTL
KURNOOL CITY (KRNT) - GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 08:30
07347 UBL-CTA UR EXP SPL
HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA) PSPC 07:10
07348 CTA-UBL UR EXP SPL
CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL) PSPC 14:00
07369 CMGR-YPR PASS SPL
CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR) PSPC 07:50
07370 YPR-CMGR PASS SPL
YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 15:30
07555 KIR - JBN DMU SPECIAL
KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 14:45
07556 JBN - KIR DMU SPECIAL
JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 18:00
07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45
07796 MOB-SC DEMU
MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:45
07861 BZA-NS
VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS) PSPC 20:15
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40
08263 TIG-BSP MEMU SPL
TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 09:30
08264 BSP-TIG SPL
BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG) PSPC 06:50
08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55
08737 RIG-BSP MEMU SPL
RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 15:35
08738 BSP RIG MEMU SPL
BILASPUR JN (BSP) - RAIGARH (RIG) PSPC 10:40
08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 05:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G) PSPC 07:20
09066 CPR - ST SPL CLONE TRAIN
CHHAPRA (CPR) - SURAT (ST) TOD 08:30
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55
09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:35
09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20
09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05
09447 ADI-PNBE SPL CLONE TRAIN
AHMEDABAD JN (ADI) - PATNA JN (PNBE) TOD 19:30
10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 02:12
10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:25
12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50
12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF) SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31
12226 KAIFIAT EXP
DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH) SUF 20:25
12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10
12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40
12345 HWH GHY SARAIGHAT EXPRESS
HOWRAH JN (HWH) - GUWAHATI (GHY) SUF 15:55
12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) SUF 13:15
12369 HWH DDN KUMBHA EXP
HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN) SUF 13:00
12393 SAMPOORNA KRANTI EXPRESS
RAJENDRANAGAR T (RJPB) - NEW DELHI (NDLS) SUF 19:25
12395 RJPB-AII ZIYARAT EXP
RAJENDRANAGAR T (RJPB) - AJMER (AII) SUF 17:55
12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:40
12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F
LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00
12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS) SUF 19:35
12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP.
BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP) SUF 07:25
12554 NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - SAHARSA JN (SHC) SUF 20:40
12557 MFP-ANVT SAPTKRANTI EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 11:35
12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 18:45
12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP) SUF 20:00
12614 SBC-MYS TIPPU EXPRESS
KSR BENGALURU (SBC) - MYSORE JN (MYS) SUF 15:15
12768 SRC-NED EXP
SANTRAGACHI JN (SRC) - NANDED (NED) SUF 14:45
12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE) SUF 20:45
12912 HW - BL EXPRESS
HARIDWAR JN (HW) - VALSAD (BL) SUF 17:30
12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII) SUF 22:55
12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00
13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH) MEX 11:45
13414 DLI MLDT FARAKKA EXP
DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 21:40
13483 MLDT DLI FARAKKA EXP
MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI) MEX 19:15
14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00
14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40
14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35
14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45
14230 HW PYG EXP
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 15:20
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE) MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB) MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN) MEX 08:25
14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB) MEX 18:15
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE) MEX 01:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30
14309 UJJAINI EXPRESS
UJJAIN JN (UJN) - DEHRADUN (DDN) MEX 21:05
14310 UJJAIYANI EXP
DEHRADUN (DDN) - UJJAIN JN (UJN) MEX 05:50
14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00
14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15
14507 DLI BTI EXP
DELHI (DLI) - FAZILKA (FKA) MEX 13:05
14508 FKA DLI EXP
FAZILKA (FKA) - DELHI (DLI) MEX 02:05
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI) MEX 06:40
14525 UMB - SGNR INT EXP
AMBALA CANT JN (UMB) - SHRI GANGANAGAR (SGNR) MEX 05:05
14526 SGNR - UMB INT EXP
SHRI GANGANAGAR (SGNR) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 14:00
14673 SHAHEED EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:20
14813 JU BPL EXP
JODHPUR JN (JU) - BHOPAL JN (BPL) MEX 08:50
14814 BPL JU EXP
BHOPAL JN (BPL) - JODHPUR JN (JU) MEX 16:55
14823 JU-RE EXP
JODHPUR JN (JU) - REWARI (RE) MEX 01:35
14824 RE-JU EXP
REWARI (RE) - JODHPUR JN (JU) MEX 13:10
14887 RKSH BME EXP
RISHIKESH (RKSH) - BARMER (BME) MEX 19:25
14888 BARMER RKSH EXP
BARMER (BME) - RISHIKESH (RKSH) MEX 07:25
15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55
15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15
15039 CPA-KSJ EXP
KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ) MEX 15:10
15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00
15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00
15058 ANVT-GKP EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP) MEX 17:10
15067 GKP-BDTS EXP
GORAKHPUR (GKP) - BANDRA TERMINUS (BDTS) MEX 05:30
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR) MEX 14:35
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 06:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25
15128 NDLS -BSBS K V EXP
NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS) MEX 11:35
15159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG) MEX 07:10
15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
LUCKNOWJN (LJN) - BARAUNI JN (BJU) MEX 15:15
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45
15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25
15709 MLDT-NJP EXPRESS
MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 17:00
15710 NJP-MLDT EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 07:00
15719 KIR-SGUJ I/C EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - SILIGURI JN (SGUJ) MEX 06:15
15720 SGUJ-KIR I/C EXPRESS
SILIGURI JN (SGUJ) - KATIHAR JN (KIR) MEX 14:15
15904 CDG-DBRG EXPRESS
CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG) MEX 23:20
16579 YPR-SMET EXPRESS
YASVANTPUR JN (YPR) - SHIMOGA TOWN (SMET) MEX 09:15
16580 SMET-YPR EXPRESS
SHIMOGA TOWN (SMET) - YASVANTPUR JN (YPR) MEX 15:30
17269 BZA-NS
VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS) MEX 16:40
17391 SBC-UBL EXPRESS
KSR BENGALURU (SBC) - HUBLI JN (UBL) MEX 23:55
17392 UBL-SBC EXPRESS
HUBLI JN (UBL) - KSR BENGALURU (SBC) MEX 18:00
18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 21:10
18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 12:45
18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
BILASPUR JN (BSP) - BHOPAL JN (BPL) MEX 22:30
18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15
19575 OKHA - NDT EXPRESS
OKHA (OKHA) - NATHDWARA (NDT) MEX 08:20
20940 SLN - ADI S.F EXP
SULTANPUR (SLN) - AHMEDABAD JN (ADI) SUF 18:05
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20
22161 BHOPAL-DAMOH RAJYA RANI
BHOPAL JN (BPL) - DAMOH (DMO) SUF 17:55
22169 RKMP-SRC SF HAMSAFAR
RANI KAMALAPATI (RKMP) - SANTRAGACHI JN (SRC) SUF 14:40
22406 ANVT-BGP GARIB RATH
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) GBR 17:20
22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40
22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ) SUF 05:20
22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR) SUF 23:50
22917 HARIDWAR EXPRESS
BANDRA TERMINUS (BDTS) - HARIDWAR JN (HW) SUF 12:45
31191 NH-KLYM LOCAL
NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:10
31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12
31312 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 05:02
31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40
31412 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:05
31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50
31511 SDAH-STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB) SUB 04:35
31512 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:22
31514 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:46
31612 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:20
31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05
31721 RHA - KNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 04:42
31741 RHA - GEDE LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - GEDE (GEDE) SUB 04:42
31811 SDAH-KNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 03:20
31812 KNJ - SDAJ LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:20
31911 SDAH-GEDE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE) SUB 04:20
31912 GEDE - SDAH LOCAL
GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:50
32211 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE) SUB 04:07
32212 DKAE-SDAH LOCAL
DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH) SUB 05:00
32213 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE) SUB 04:58
33311 BT-HNB LOCAL
BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB) SUB 04:03
33512 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:03
33514 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:48
33651 SDAH-HB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB) SUB 04:45
33711 RHA - BNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15
33712 BNJ - RHA LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 04:18
33811 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 03:15
33812 BNJ-SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 02:58
33813 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15
33814 BNJ-SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:25
33815 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:55
34111 KBGB - SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:45
34112 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 03:45
34114 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 04:36
34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20
34334 BRP - LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15
34352 SPR - CG LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG) SUB 04:50
34411 SPR - SDAH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:40
34412 SDAH- SPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 04:15
34511 CG - SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:45
34513 CG - SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:32
34711 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:00
34712 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:00
34713 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:35
34714 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:30
34715 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:15
34717 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:44
34791 NMKA - SDAH LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:07
34811 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:00
34812 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 03:54
34813 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:00
34814 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:45
34815 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:40
34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45
34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50
34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13
34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22
34914 LKPR NMKA LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA) SUB 04:08
34935 NMKA - LKPR LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 03:05
34937 NMKA KWDP LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - KAKDWIP (KWDP) SUB 04:37
34981 KWDP-LKPR LOCAL
KAKDWIP (KWDP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:56
36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55
36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
36811 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:00
36812 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 02:58
36813 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:55
36814 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:58
36854 BWN HWH (CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 20:07
37111 HWH-BELURMATH LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BRMH (BRMH) SUB 07:40
37112 BRMH - HWH LOCAL
BRMH (BRMH) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:23
37117 HWH-BRMH LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BRMH (BRMH) SUB 16:05
37118 BRMH - HWH LOCAL
BRMH (BRMH) - HOWRAH JN (HWH) SUB 16:45
37211 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:47
37212 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:07
37213 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 05:14
37214 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50
37216 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45
37246 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30
37253 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 14:40
37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30
37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55
37312 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50
37314 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:50
37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35
37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00
37371 HWH-GOGT LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GOGHAT (GOGT) SUB 04:22
37385 TAK-AMBG LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG) SUB 04:00
37386 AMBG-TAK LOCAL
ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:50
37391 TAK AMBG LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG) SUB 22:25
37394 AMBG TAK LOCAL
ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK) SUB 23:15
37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25
37521 NH-BDC LOCAL
NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:40
37522 BDC-NH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:10
37611 HWH-PDA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA) SUB 11:42
37614 PDA-HWH LOCAL
PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 13:30
37657 HWH-MYM LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM) SUB 13:43
37658 MYM-HWH LOCAL
MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH) SUB 16:05
37731 BDC-MYM LOCAL
BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) SUB 20:47
37732 MYM-BDC LOCAL
MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB 21:50
37741 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 03:05
37742 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:40
37743 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 04:30
37781 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 03:45
37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45
37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20
37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45
37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35
37811 HWH- BWN M/LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:15
37812 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05
37814 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:05
37912 KWAE-HWH LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:45
38302 MCA-HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05
38304 MCA HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:55
38306 MCA - HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:20
38402 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05
38404 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:25
38408 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:35
38702 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05
38703 HWH-KGP LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - KHARAGPUR JN (KGP) SUB 03:30
38704 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50
38801 HWH-MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN) SUB 02:45
38802 MDN HWH LOCAL
MIDNAPORE (MDN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:15
38803 HWH MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN) SUB 04:25
52591 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ) PAS 09:45
52596 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ) PAS 11:40
52598 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ) PAS 13:50
52965 DADN KKD PASSENGER
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD) PAS 11:05
52966 KKD DADN PASSENGER
KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PAS 15:34
Posted By: Sandeep Chourey