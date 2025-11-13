Train Cancel: ट्रेन से बाहर घूमने का है प्लान, रेलवे ने कैंसिल की कई ट्रेनें; जरूर चेक करें लिस्ट

डिजिटल डेस्क। November Train Cancelled News: देश में रोजाना करोड़ों लोग रेल यात्रा करते हैं। ऐसे में रेलवे से जुड़ा कोई भी बदलाव सीधे यात्रियों पर असर डालता है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व रेलवे के शालीमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग और ट्रैक मरम्मत का काम जारी है, जिसके चलते कई लंबी दूरी की ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट बदले गए हैं।