    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 04:41:27 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 04:42:12 PM (IST)
    Indian Railways: ट्रेन का कंफर्म टिकट पाने का सबसे आसान तरीका, IRCTC की ‘मास्टर लिस्ट’ से मिलेगी सीट
    ट्रेन का कंफर्म टिकट पाने का सबसे आसान तरीका।

    HighLights

    1. ट्रेन का कंफर्म टिकट पाने का आसान तरीका।
    2. जानें कैसे ‘मास्टर लिस्ट’ से मिलेगी कंफर्म सीट।
    3. यहां पढ़ें IRCTC की मास्टर लिस्ट सुविधा।

    डिजिटल डेस्क। भारतीय रेलवे (Indian Railways) में ट्रेन का कंफर्म टिकट मिलना कई बार मुश्किल साबित होता है, खासकर त्योहारों या छुट्टियों के दौरान। लेकिन अब आईआरसीटीसी (IRCTC) ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक बेहद उपयोगी फीचर ‘मास्टर लिस्ट’ शुरू किया है। इसकी मदद से टिकट बुकिंग का समय कम होता है और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

    क्या है IRCTC की मास्टर लिस्ट सुविधा?

    अक्सर ऑनलाइन टिकट बुक करते समय सबसे ज्यादा समय यात्रियों का नाम, उम्र, जेंडर और अन्य जानकारी भरने में चला जाता है। ऐसे में अगर आप पहले से मास्टर लिस्ट बना लेते हैं, तो ये सारी डिटेल्स सेव रहती हैं। टिकट बुकिंग के दौरान बस यात्री का नाम सिलेक्ट करना होता है, जिससे बुकिंग प्रक्रिया बेहद तेज हो जाती है।


    मास्टर लिस्ट कैसे बनाएं?

    1. सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं।

    2. Login पर क्लिक करके अपने अकाउंट में साइन इन करें।

    3. My Account सेक्शन में जाकर My Profile चुनें।

    4. यहां Add/Modify Master List का विकल्प मिलेगा।

    5. यात्री का नाम, जन्मतिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर भरें।

    6. आधार वेरिफिकेशन पूरा होते ही यात्री की जानकारी आपकी मास्टर लिस्ट में जुड़ जाएगी।

    क्या है इसका फायदा?

    अब हर बार टिकट बुकिंग के समय आपको यात्री की जानकारी दोबारा नहीं भरनी पड़ेगी। बस मास्टर लिस्ट से नाम चुनें और तुरंत बुकिंग पूरी करें।

    • बुकिंग प्रक्रिया तेज होगी

    • कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी

    • वेटिंग लिस्ट की झंझट से राहत मिलेगी

    आईआरसीटीसी के वरिष्ठ कार्यपालक नवीन कुमार का कहना है कि 'मास्टर लिस्ट फीचर से यात्रियों का समय बचेगा और तेज बुकिंग के कारण कंफर्म सीट मिलने की संभावना भी बढ़ेगी।'

    पेमेंट में भी बचाएं समय

    यदि आप IRCTC वॉलेट से भुगतान करते हैं या QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो कार्ड डिटेल्स भरने का समय बच जाता है। चूंकि टिकट बुकिंग के दौरान कुछ ही सेकंड का अंतर तय करता है कि टिकट कंफर्म होगा या नहीं, इसलिए हर सेकंड कीमती है।

