Indian Railways: नए साल से महंगा होगा रेल का सफर, किराया बढ़ा, नई दरें 1 जनवरी से होंगी लागू

Indian Railways: रेलवे ने यात्री किराये में इजाफा किया है। नई दरें नए साल 1 जनवरी 2020 से लागू होंगी।रेलवे ने उपनगरीय ट्रेनों को छोड़कर अन्य गाड़ियों के यात्री किराए में बढ़ोतरी का एलान किया है। किराए में यह वृद्धि 1 जनवरी, 2020 से लागू होगी। उपनगरीय ट्रेनों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि सामान्य नॉन-एसी, गैर-उपनगरीय ट्रेनों के किराए में प्रति किलोमीटर एक पैसा की वृद्धि की है। इसी तरह मेल/एक्सप्रेस नॉन-एसी ट्रेनों के किराए में प्रति किलोमीटर दो पैसे तथा एसी श्रेणी के किराए में प्रति किलोमीटर चार पैसे की वृद्धि की गई है।

शताब्दी, राजधानी तथा दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों का भी किराया इसी दर से बढ़ेगा। मालूम हो कि 1,447 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली दिल्ली-कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस का किराया 4 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ेगा और कुल किराए में करीब 58 रुपए का इजाफा होगा। आदेश के अनुसार, आरक्षण (रिजर्वेशन) शुल्क तथा सुपरफास्ट चार्ज में कोई वृद्धि नहीं होगी। पहले बुक कराए गए टिकटों पर भी नई दरें लागू नहीं होंगी। नई किराया सूची में सब अर्बन यानी उपनगरीय किराये में कोई इजाफा नहीं किया गया है।

नॉन एसी और नॉन सब अर्बन के यात्री भाड़े में 1 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया गया है। मेल और एक्‍सप्रेस श्रेणी की नॉन एसी ट्रेनों के भाड़े में 2 पैसे प्रति किलोमीटर के मान से इजाफा किया गया है। बीते कुछ समय से रेलवे ने यात्री भाड़े में इजाफा नहीं किया था। गत वर्ष संसद की समिति ने सिफारिश की थी लेकिन रेलवे को एक तयशुदा समय के भीतर यात्री भाड़े का रीव्‍यू करना चाहिये।

रेलवे मंत्रालय ने यह बताई वजह

यात्री किराये में बढ़ोतरी को लेकर रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए बताया कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्री सुविधाओं और सुविधाओं का विस्तार करने के लिए, यात्रियों के किसी भी वर्ग पर बोझ बढ़ाए बिना ट्रेन का किराया मामूली बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। भारतीय रेलवे का तेजी से आधुनिकीकरण इस फेयर रीव्‍यू के माध्यम से किया जाएगा।

In order to expand passenger amenities and facilities at Railway stations and in trains, it has become imperative to increase the train fare marginally without over burdening any class of passengers. Fast modernization of Indian Railway will be achieved through this fare revision pic.twitter.com/OXBEq0PSdl — Ministry of Railways (@RailMinIndia) December 31, 2019

Ministry of Railways revises the basic passenger fare as per revised passenger fare table published by Indian Railway Conference Association (IRCA), effective from January 1, 2020. pic.twitter.com/SFlDt0bIv1 — ANI (@ANI) December 31, 2019

Ministry of Railways: There shall be no fare hike for passengers over suburban sections & season ticket holders. Increase in fare per kilometre is 1 paisa for Ordinary non-AC classes, 2 paisa for Mail/Express trains in non-AC classes and 4 paisa in AC classes. https://t.co/3sd126ByQh — ANI (@ANI) December 31, 2019

Posted By: Navodit Saktawat